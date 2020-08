En ese sentido, también dedicó unas palabras por la movilización del 17A y los dichos del ex mandatario: “Cualquier hombre público, sea político o no, debe medir sus palabras porque debe entender que hay un riesgo en lo que está diciendo si hay mucha gente que lo escucha y le presta atención”. Y dijo que “cuando uno escucha decir esas cosas, entiende que está mandando a la gente a contagiarse”.

“A Macri le interesa más el fútbol de lo que pasa en nuestro país si habla de ese modo. Me hiere profundamente. Para él, la economía es más importante que la gente y yo no quiero eso”, se diferenció Fernández. Además, recordó que después de su paso por Francia, donde estuvo disfrutando el verano europeo en la Costa Azul rodeado de amigos, “en ese país hubo rebrotes y eso él no lo cuenta. ¿No lo vió, no estuvo ahí?. Hoy hay problemas también en Barcelona y Madrid por los rebrotes. Yo, gracias a Dios, estoy muy lejos de eso. Para mí la política es cuidar la salud de la gente y preservar el trabajo”.

Con respecto al avance de la pandemia admitió que “hay cierta estabilidad en el tema sanitario”. Sin embargo, hizo una diferencia entre esta última provincia y las dos primeras: “Mendoza tiene condiciones sanitarias para atender a la gente y camas suficientes.”. Recordó que “el problema no está superado y que hay que ser cuidadosos .y estar atentos para evitar el contagio”

Fuente: Agencia NOVA