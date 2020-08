“A la Argentina le fue mejor con el coronavirus que con el gobierno de Macri”, señaló esta mañana el presidente Alberto Fernández en una entrevista con Radio 10, y la oposición no tardó en reaccionar. Esta vez se enojaron hasta los dialoguistas, hasta la oposición que gobierna. “Muertos, enfermos, angustia, miedo. Eso es el Coronavirus. Este no es un momento para las chicanas señor Presidente, es una comparación triste y que falta a la verdad. La Argentina necesita diagnósticos honestos y mucho trabajo en conjunto”, sostuvo el mandamás de Vicente López, Jorge Macri. “Sostener la grieta, el enfrentamiento y hacer partidismo con la Pandemia no es el camino. Recapacite por favor”, le recomendó a través de las redes sociales el primo del ex presidente Mauricio Macri y principal referente del partido amarillo en la Primera sección. Por su parte, la diputada nacional Paula Olivetto, expresó: “no puedo creer que un Presidente diga esto. ¿Se puede caer tan bajo? ¿Tanto le piden? Nos tiene encerrados hace 6 meses, la economía se hunde y la desocupación llega al 15%. La inseguridad y la violencia crecen día a día. Gobierne, que para eso lo votaron”, espetó la legisladora Lilita. También salió al cruce el ex ministro de Educación nacional, Alejandro Finocchiaro: “Señor Presidente Alberto Fernández, sus declaraciones comparando la pandemia con el gobierno anterior no están a la altura de la investidura que detenta. Es conveniente que deje para cuadros menores la expresión de las tensiones/contradicciones de la alianza que integra”, sentenció el ex candidato a intendente de La Matanza. En tanto, la presidenta del partido, Patricia Bullrich, sin nombrar al jefe de estado, afirmó que “se llena la boca hablando de unidad y cada 24 horas demuestra lo lejos que está de querer buscar consensos. Con el sello del cuarto gobierno kirchnerista, el Presidente habla de unidad y muestra desprecio hacia Juntos por el Cambio. ¿Entendemos de quién estamos hablando?”, se preguntó para cerrar. También pegó el salto el diputado nacional bonaerense Waldo Wolff. “Usted le falta el respeto a mucha gente y es un mentiroso, Alberto Fernández”, dijo. Para luego enumerar: “6.947 muertos, 61.000 empresas cerradas, 1.000.000 desocupados, Violencia policial, Récord decretos, Descenso reservas, Cierre fronteras, Familias separadas, Inseguridad, Toma de tierras”. “Termine de dividir”, concluyó el diputado. “Hay lugares de los que es imposible volver. Lo sabrá el presidente?”, expresó la diputada nacional por la Provincia, María Lujan Rey. “No se puede ser tan irrespetuoso! Más de seis mil familias perdieron un ser querido durante esta pandemia. Piensa en ellas cuando habla??”, completó la madre de Lucas Menghini Rey. “Es muy miserable lo que dijo @alferdez. Se ve q no le quedan argumentos para justificar su propia desidia y fracaso. Es de un ser ruin decir que el Coronavirus es peor que los 4 años de Cambiemos, donde teníamos una República, libertad, instituciones y ante todo dignidad. Discúlpese!”, exigió enfática la legisladora nacional Natalia Villa. En tanto, el senador bonaerense Walter Lanaro indicó: “casi 7.000 muertos, toda una sociedad preocupada, angustiada. Aumento de la pobreza, desocupación, miles de empresas cerradas y familias que no pueden llevar el pan a su mesa”, para añadir que “la declaración del presidente, es parte de una política de confrontación y mentiras que ya vivimos en los anteriores gobiernos Kirchneristas. Los argentinos queremos un presidente que una al país y que lo saque adelante”. (Fuente:La Tecla.info)