EL ARECO QUE NOS MERECEMOS

No nos merecemos una sociedad con miedo, que sea incapaz de responder a los agravios del ex intendente municipal, adjudicándose una obra que no le pertenece.

Y decimos “agravios” porque no reconocer lo que el pueblo de Areco y sus actuales autoridades han hecho por su hospital, es ofensivo.

Ofende a médicos, enfermeras, enfermeros, voluntarios, colaboradores, ambulancieros, personal de maestranza.

Ofende a la Cooperadora y a cada uno de sus miembros.

Ofende a quien dedicó horas cosiendo para el Hospital.

Ofende a quién sin sobrarle un peso, se dirigió al cajero del Banco a depositar para su Cooperadora.

Ofende a quien se levanta todos los días a trabajar por el otro. Todos sabemos que en los pueblos chicos nos conocemos, aquí el “relato” pierde fuerza porque la realidad lo supera.

Serán muchos los que sientan estas palabras como suyas y las estén agradeciendo en nombre de tantos. Y van a ser muchos los que se olviden del relato al momento de elegir en que sociedad quieren vivir.

Cada médico/a; cada enfermero/a; cada ambulanciero; cada colaborador, sabe en qué condiciones trabajaba durante la gestión anterior y sabe cómo trabaja ahora.

Cada persona que donó un peso, con mayor o menor sacrificio, conoce del inmenso placer que le provocó ver donde se volcaba.

Cada miembro de la Asociación Cooperadora sabe del esfuerzo de todos. GRACIAS a nuestro Intendente y a cada uno de los que colaboraron de una u otra manera, y GRACIAS también, anticipadas, porque lo van a seguir haciendo.

ESTE ES EL ARECO QUE NOS MERECEMOS!