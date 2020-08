En Trenque Lauquen, el lunes se produjo una particular historia que tomó repercusión a nivel nacional y que involucra a un pergaminense. El empresario Nicolás Grunale, oriundo de nuestra ciudad y radicado en esa localidad, director de una concesionaria de autos, extravió más de un millón de pesos. Un cartonero encontró esa suma y se la devolvió intacta. LA OPINION se puso en contacto con el pergaminense, que relató los hechos y aseguró que este recolector de cartones tendrá su recompensa.

Antes de ser consultado sobre cómo fue que perdió el dinero, Grunale le comentó al Diario. “En esta historia prevalecen los principios y los valores del ser humano. José (el cartonero) no dudó ni un segundo en devolver algo que no era de él, era un sobre que contenía mucho dinero. Tuvo un gesto tan noble que hizo que valiera la pena que esta noticia trascienda a nivel nacional. Esto también demuestra que en este país no toda la gente es mala, hay muchísima gente buena y no está todo perdido”, fueron las primeras palabras de este joven empresario en la comunicación telefónica sostenida a la distancia.

Inmediatamente Grunale contó: “Teníamos que recibir una encomienda de Chivilcoy para acá (Trenque Lauquen) con documentación de autos usados, planes de ahorro y papelería relativa al giro del negocio nuestro. Debajo de la caja de la encomienda había un sobre a mi nombre con ese dinero correspondiente a la venta de un vehículo que hicimos en Arrecifes. Las chicas que recibieron las cajas sacaron todo lo que contenía adentro y no vieron ese sobre, que fue a parar a la basura. Increíblemente encontramos una persona de bien, que recordó de donde había recogido esas cajas y volvió a la empresa para devolverlo”.

Grunale agregó luego que el cartonero tuvo y tendrá aún otra recompensa. “Le dimos una recompensa que nos costó muchísimo que la aceptara. Este chico tiene unos principios increíbles, en ningún momento se le cruzó por la cabeza quedarse con el dinero. Le insistimos que nuestra intención era darle algo y finalmente lo equipamos con toda ropa de nuestra marca y le dimos unos borcegos abrigados. También nos dijo que le haría falta una moto para agilizar su trabajo. Así que le vamos a comprar la moto y ayudar con los trámites para que tenga su licencia”, indicó el pergaminense que se mostró muy agradecido con la acción del cartonero y con el final feliz de esta historia.

José Sala, el cartonero

José Sala es un cordobés que viajó junto a su padre a Trenque Lauquen, al oeste de la provincia de Buenos Aires, para un trabajo rural. Al poco tiempo quedó desempleado y desde entonces junta cartones para un proyecto de reciclaje. El lunes encontró un sobre más de un millón de pesos y se lo devolvió a su dueño.

José estaba desarmando una caja de las que había recolectado cuando vio un sobre dentro de ella, escondido debajo de un ala de cartón. Cuando lo abrió, se encontró con cheques, dólares y euros. Tuvo un notable gesto y en los próximos días recibirá una moto que será comprada por la empresa que tiene como director a Grunale.

José Sala, el cartonero cordobés que encontró y devolvió el dinero. José tuvo un gesto para aplaudir.

