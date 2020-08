Darío Puede, soy médico del “Hospital Municipal Dr. Lino Piñeiro” y hoy vengo a traerles el parte diario. Hasta el momento 471 personas han dado positivo para coronavirus COVID-19 en nuestra localidad. De estas, 108 están transitando actualmente la enfermedad.

Este número ha aumentado debido a que recibimos 7 resultados de Región. De estos 7 resultado que recibimos Región 3 han dado positivo y 4 fueron negativos.

También te queremos comentarles que hemos recibido resultado de laboratorios privados de los cuales tenemos 16 resultados positivos. Además, hoy se dieron 17 altas, contabilizando un total de 340 pacientes recuperados en nuestra localidad hasta la fecha.

En el día de ayer se activó en 6 oportunidades el protocolo, por lo cual sumado a los 14 resultados pendientes que teníamos actualmente estamos en espera de 20 resultados. De las personas que han dado coronavirus positivo 4 se encuentran internados en nuestra institución y las 4 son adultos mayores. Uno de ellos se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva, y de aquellos que aún aguardan sus resultados 2 son adultos mayores, que también se encuentran internados.

Lamentablemente debemos anunciar que en el día ayer tuvimos el fallecimiento de un paciente institucionalizado, por lo cual queremos enviarles nuestros más sentido pésame a todos los familiares y seres queridos.

Queremos aprovechar esta oportunidad para comentarles que ya como todos sabrán estamos en una etapa de muchos contagios. Hemos llegado esta semana a superar los 10 mil contagios diarios. Hay como una sensación de relajamiento en este sentido la gente lo que hemos visto es que ya no soporta y no tolera más el aislamiento, eso lo podemos comprender pero no podemos dejar de desde nuestro lugar insistirles en que mantengamos las medidas de distanciamiento, las medidas de higiene y que tratemos de, en la medida de lo posible, no aglomerarnos.

Hemos visto que los contagios se dan en mayor cantidad en reuniones familiares, reuniones de amigos, entonces en este sentido les pedimos que por favor sigamos manteniendo las medidas de higiene y de distanciamiento social.

Hemos visto que en esta última semana se ha hecho extensivo el contagio no solamente lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el área metropolitana, sino que también se ha extendido a provincias que antes no tenían este inconveniente, y hoy nos encontramos con provincias como Santa Fe, Córdoba, Jujuy en estados bastante delicados.

Así que bueno, este virus está visto a lo largo y ancho del mundo, que no afloja con la baja de las temperaturas, sino que sigue la contagiosidad, con lo cual les pedimos que sigamos haciendo el esfuerzo para evitar que siga creciendo este número de contagios y colapse el sistema de salud.

(Fuente: Baraderoteinforma)