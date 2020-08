La noticia conocida cerca de la medianoche de ayer, trajo aparejada una situación complicada en la localidad de Solís.

Una persona que vive en San Antonio de Areco y que resultó ser positivo asintomático, visitó la localidad gilenses, concurriendo a varias casas, todo el sábado y todo el domingo y estuvo en contacto con doce grupos familiares, lo que trajo aparejado el aislamiento de mas de cincuenta personas. de la localidad.

El secretario de salud, se mostró “frustrado” por esta situación y destacó el peligro de dos de los aislados de avanzada edad y de dos mujeres embarazadas. «Esta mañana realizamos el aislamiento, pero no podemos hisopar a todos, porque no podemos hacer colapsar a la región sanitaria, no tenemos mas remedio que esperar a ver que es lo que pasa»

(Fuente: Noticias Gilenses)