Un grupo de espacios internos de la Unión Cívica Radical provincial denunció la desafiliación compulsiva de centenares de afiliados al partido, decidiendo la extinción de la afiliación.La polémica decisión del Comité Provincia de la UCR resolvió fue tomada el sábado último, y significa la eliminación de las fichas de unos 750 dirigentes que participaron en las últimas elecciones de 2019 en listas diferentes a las Juntos por el Cambio. Según la conducción partidaria, que todavía ejerce Daniel Salvador, la medida está amparada en un artículo de la Carta Orgánica, que establece “en su artículo décimo que será automática la extinción de la afiliación y baja de los padrones partidarios para aquellos afiliados que (…) se incorporen a otros Registros Partidarios; participen como precandidatos o candidatos por otros partidos políticos, federaciones o agrupaciones municipales”. La decisión fue rechazada por integrantes del armado que pretende competir por el control del Comité Provincia, y que lleva como candidato a presidirlo al intendente de San Isidro, Gustavo Posse. Los afectados sostienen que una carta abierta que la medida “constituye una provocación irresponsable, con el voto de 3 miembros de la mesa, el Comité Provincia de Buenos Aires de la UCR, en su primera resolución del año, el 28 de agosto pasado, han decidido la extinción de afiliación de más de 750 afiliados”. “Decimos que se trata de una provocación porque la mesa no tiene atribución para eso, menos aún con voto de 3 miembros y porque cualquiera puede advertir que es la única Resolución en 2020. Es decir, el Comité no había producido ninguna antes y es posible no produzca ninguna después. Sólo lo hizo para quitar 750 afiliados de un plumazo”, agregaron. Y añaden que “se trata de una provocación dado que en los últimos 15 años nunca se ha aplicado dicho articulo y Daniel Salvador ha sido presidente en dos ocasiones durante este periodo, en este caso lo aplica una vez iniciado un proceso de elecciones internas, dejando claro que la norma se cumple según la conveniencia sectorial interna”. “Además, es notorio que no se ha usado la misma vara con aquellos radicales que, habiendo ido en otras listas en 2019 por habérseles impedido la competencia interna, no se los sanciona porque hoy apoyan al oficialismo partidario“, manfiestaron. Finalmente, exigieron “a los integrantes del Comité Provincia de Buenos Aires de la UCR la inmediata revisión de la proscripción de más de 750 afiliados radicales”. La carta lleva la firma de la Fundación Karakachoff, CON, Fundacion Rojas, Espacio Abierto UCR, Evolucion Radical Buenos Aires, MNMR (Movimiento Nacional de la Militancia Radical), MAY (Movimiento afirmación yrigoyenista) y EPA (Espacio de Pensamiento Alfonsinista). (Fuente:La Tecla.info)