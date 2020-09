El tema de las usurpaciones hizo que cientos de personas con casas en la Costa se alertara e intentara acercarse al partido. Pero se toparon con el DNU nacional y con el estricto control de los municipios. A partir de ahí la bronca, el enojo. Y el reclamo. La noticia corrió como reguero de pólvora. Un importante número de no residentes de casas y lotes en el Partido de la Costa organizaron una gran caravana para reclamar por los robos y usurpaciones que sufren en sus propiedades en medio de la pandemia del coronavirus. Algunos aseguran recibir llamados de vecinos que sí son residentes diciéndoles que les están entrando a la casa. Pero no pueden saber nada, más que entrar en desesperación. Esto es lo que les llevó a movilizar, a intentar entrar al distrito. Por ahora sin suerte. Es más, según un comunicado del grupo de propietarios, hay más de 500 viviendas y lotes que fueron ocupados ilegalmente en San Clemente, Las Toninas, Santa Teresita, Mar del Tuyú, Costa del Este, San Bernardo, y Mar de Ajó. En ese contexto y desde temprano, hombres y mujeres se concentraron en la Ruta 11, en General Lavalle, para intentar entrar masivamente al Partido de la Costa. En el comunicado antes citado señalaban que lo iban a hacer pacíficamente y el objetivo es llegar al control del acceso al municipio, y entregar un petitorio para que les habiliten un protocolo y poder ejercer el derecho constitucional de hacer uso de sus propiedades. Carlos, integrante del grupo de propietarios autoconvocados no residentes de localidades del Partido de La Costa, afirmaba ayer -según comunicó el Faro noticias- que viajarán a este distrito en forma “pacífica” para peticionar por “el derecho constitucional” de visitar sus viviendas. “Vamos a presentar un petitorio para que nos habiliten un protocolo de ingreso acordado y civilizado que se pueda cumplir … acordado, no somos piqueteros, ni delincuentes, somos vecinos y mucha gente amiga de los residentes”, dijo. En relación a las versiones confusas y noticias falsas que circulan en redes sociales y medios nacionales afirmó que “hay infiltrados en los grupos que ponen datos que no son veraces, somos un grupo de autoconvocados que vamos a peticionar por nuestros derechos constitucioneles, gente de trabajo y no estamos enfermos, yo soy de San Isidro y acá esta todo abierto”. Los autoconvocados salieron a las 0 horas de este viernes desde Capital Federal y llegaron cerca de las 6 al Control de General Lavalle, donde se toparon con las fuerzas de seguridad de esta comuna y La Costa, en el marco del operativo conjunto Covid-19. (Fuente:LaTecla.info)