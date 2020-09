Si uno se deja llevar por lo que observa en los medios, Sergio Berni es un Ministro que se ocupa de la Seguridad y lo hace poniendo el cuerpo, acto utilizado como símbolo de compromiso en sus obligaciones para con la población, se lo ha visto en modo motoquero, dando ordenes con un rifle con mira telescópica, mientras patrullaban un barrio o discutiendo en plenos operativos, con los policías a cargo de los retenes en la General Paz.

Aparte de todo esto, discutió con la Ministra Sabrina Frederics, por diferencias que se terminaron trasladando a la sociedad.

Cuando los números de delitos suben a niveles de alarma, en general se hace un acto y se dispone de mayor presupuesto, en general esto por si mismo no resuelve la cuestión, posiblemente esto pase, por que el problema es más profundo.

Algunas de las pistas que siempre surgen cuando se hace un balance, acerca de la inseguridad, es la poca paga que reciben, en general todos los niveles del cuerpo policial, por otro lado es un contrasentido que en los medios se reivindique al personal de seguridad y por el otro, no se dan aumentos, llevando la situación hasta el límite, provocando una retención de tareas, lo que viniendo de los que nos tienen que cuidar, inquieta.

Para tener una referencia aproximada de los montos que se pueden encontrar en los recibos de sueldo, un oficial de policía, luego de los descuentos, estaría llegando a unos $ 34.624 y un Oficial Ayudante, unos $ 28.230, lo cual no suena mucho, estos dos casos testigos ponen en contexto la queja, de acuerdo al comunicado publicado en redes sociales: “Teniendo en cuenta la realidad social a la que estamos sometidos todos los argentinos, y en particular los policías de la Prov. de Buenos Aires, es que por este medio, le solicitamos al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que otorgue un incremento salarial acorde a las necesidades actuales del personal policial”. solicitan haberes de bolsillo de 60.000 pesos a partir de septiembre.

La escalada de hechos de inseguridad en la provincia está en aumento, las respuestas que recibe la ciudadanía suele ser insuficiente, provocando cansancio y miedo de sufrir algún caso en carne propia, que sumado a la situación general, de un año que está siendo muy duro para la población en general, surge la impaciencia y la equivocada pulsión de hacer justicia por mano propia, o peor aún, la venganza.

Durante la semana llegó a los medios la noticia, de unos vecinos que sorprendieron a unos ladrones que robaban un cordero, luego de discusiones y en un descuido, uno de las víctimas logró arrebatar de sus manos, la escopeta que amenazaba al grupo de las víctimas, los captores molieron a golpes a los malvivientes:“A piñas y patadas los frentistas redujeron a los hampones, a quienes les propinaron una fuerte golpiza y luego retuvieron hasta la llegada de las autoridades” la sorpresa fue mayúscula cuando se supo la identidad de los criminales: “Cuando procedieron a identificarlos descubrieron que se trataba de dos agentes de Policía. El mayor de ellos, de 46 años, fue desafectado en 2018 y prestaba servicios en la DDI de Avellaneda, mientras que el menor, de 43, es además licenciado en Seguridad e Higiene”.

El trabajo interno que todavía está en el haber del Ministro Berni, es enorme, seguramente dar imagen de rectitud y mano dura frente a los medios, sea un buen negocio político, pero para la gente no es suficiente, está esperando cambios profundos y no tanto show televisivo.

(Fuente: Capilla On line)