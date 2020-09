El 1° de julio de 1974, a las 10.25, un paro cardíaco se producía en el cuerpo del general. Lograron reanimarlo, pero un nuevo paro sucedió. Esta vez no tuvieron éxito y a las 13.15 el líder falleció. Una hora después María Estela Martínez de Perón (Isabel) –en ejercicio de la presidencia desde el sábado 29 de junio- anunció la noticia a todo el país. “Un viejo adversario despide a un amigo”, pronunció Ricardo Balbín en el funeral de Juan Domingo Perón, palabras que quedarán por siempre en la memoria colectiva.

Inmediatamente, se decretó un cese de actividades. Los diarios no pudieron anunciar el hecho hasta el día siguiente, pues no aparecieron por un conflicto que mantenían los trabajadores gráficos con las empresas periodísticas.

Los restos de Perón fueron instalados en la capilla de la quinta presidencial de Olivos. Una silenciosa caravana de automóviles, escoltada por patrulleros de la policía se dirigía por la Avenida del Libertador hacia el centro de Buenos Aires.

“La verdad es que es difícil encontrar momentos que reflejen la amistad en la Historia Nacional… nuestra Historia se escribió con sangre y enfrentamiento, o al menos eso es lo que nos enseñaron”, comienza diciendo el Profesor Gaitán, al referirse al aniversario de la muerte del Gral. Juan Domingo Perón.

“Me parece, por eso, muy acertado traer a la memoria este momento que fue crucial para la vida de los argentinos contemporáneos… digo contemporáneos porque esto sucedió en 1974, no hace tantos tiempo”.

“Posiblemente muchos han escuchado el audio que retrata el momento exacto en que el doctor Balbín despide los restos del General Perón. Yo repasándolo, pienso que eso marcó el final de la vida de un gran líder, como fue Perón, despedido por otro gran líder de la Argentina como fue Balbín. Ambos fueron políticos como los que ya no hay en la actualidad… gente que entendía mucho la dinámica nacional, no improvisados como los de ahora, armados por los mecanismos de prensa”, expresa.

“En su discurso Balbín no sólo despide a Perón con profundo sentimiento, sino que también describe una realidad que se corresponde mucho a la situación actual, lo que me hace pensar que no aprendimos demasiado de la Historia”, agrega.

Esta despedida, de altísima carga simbólica, posiblemente sea producto -siguiendo las palabras de nuestro entrevistado- del conocido Proceso de Reconciliación Nacional, iniciado dos años antes de la muerte del General. En aquel entonces, Perón se encontraba regresando a la Argentina y, aunque ambos habían sido enemigos políticos acérrimos, tuvieron la grandeza de acercarse y dejar de lado sus diferencias personales en pos de la Unidad Nacional. “No se trató de un discurso circunstancial, sino de un verdadero planteo político”, expresa el Profesor.

“Creo yo que hay una gran diferencia entre la clase política actual -sea del partido político que sea- y la clase política de aquel entonces, formada por políticos de raza, que hicieron historia, que marcaron una huella».

«Uno puede estar de acuerdo o no con las políticas que tomaron en aquel momento o con sus ideas, pero es indiscutible que eran hombres que trascendían, más allá de su discurso. Si traemos el mensaje de Balbín a la memoria, podemos decir que es el discurso más anti-grieta que se puede encontrar. Hoy los políticos usan la grieta porque les resulta funcional, a todos. Es ahí donde yo me paro y digo: no hemos aprendido nada de la Historia, no hemos aprendido nada de estos hombres”.

Fuente FM Oxigeno web