Este viernes a la medianoche venció el plazo para la presentación de las nóminas que participarán de los comicios internos de la Unión Cívica Radical, a realizarse en todo el territorio bonaerense el próximo 11 de octubre. Tal como adelantó LaTecla.Info, competirán por la conducción el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, y el jefe del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados de la Provincia, Maximiliano Abad. Hace varias semanas Abad había anunciado que su candidata a vicepresidente partidaria será la intendenta de General Arenales, Érica Revilla; mientras que en las últimas horas se supo que Posse optó por la vicerectora de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires (UNNOBA), Danya Tavella. Abad cuenta con el apoyo de los bloques de legisladores nacionales y provinciales de la UCR y la mayor parte de los intendentes. También protagonizó videoconferencias con autoridades del partido y otra con Ernesto Sanz en su retorno a la política nacional. Posse, en cambio, se posiciona en su sociedad con “Evolución” -el grupo que encabeza el senador Martín Lousteau y que acaba de desembarcar en suelo bonaerense- y tiene el respaldo de dirigentes históricos como Federico Storani y Juan Manuel Casella, además de la dirigencia universitaria que acompaña a Lousteau. COMITÉ PROVINCIAL La lista de la oposición se compone de la siguiente manera: Presidente comité Provincia, Gustavo Posse

Vicepresidente , Danya Tavella (Vicerectora UNNOBA)

Primer delegado comité Nacional, Pablo Domenichini (Rector Universidad Brown)

Segunda Carmen Storani

Primer delegado Convencional Nacional, Alejandro Echegaray(diputado Nacional Mandato Cumplido)

Segunda Liliana Denot (ex Intendente de Chascomús) Los candidatos del oficialismo:

Presidente comité: Maximiliano Abad

Vicepresidente: Erica revilla (intendenta Arenales) Secretario: Mariano Mugnolo, ex secretario legislativo Senado bonaerense Tesorera: Nazarena Mesías Delegados al comité nacional Titulares Luisa Storani

Parlamentaria del Mercosur Víctor Aiola, intendente de Chacabuco Josefina Mendoza

Diputada nacional Delegación Convención nacional 1-Gastón Manes 2- Alejandra Lorden

vicepresidente comité nacional y diputada provincial 3- Miguel Fernández

Presidente foro intendentes radicales e intendente de Trenque Lauquen 4- Elsa Llenderrozas

docente ciencias económicas UBA 5-Claudio Rossi (intendente Rojas) 6- Nora Arana, dirigente de Vicente López 7- Andrés Malamud, politólogo Mientras cada uno porotea lo que tiene, entre la dirigencia se vislumbra de cara a la elección una ardua puja en el Conurbano. La oposición partidaria asegura que se queda cómodamente con la Primera sección, donde Posse se hace muy fuerte, y que podría también quedarse con la Tercera. En el oficialismo desestiman este vaticinio y aseguran que incluso en la Primera cuentan con el apoyo de más de 40 concejales y 17 presidentes de partido. En tanto se muestran muy seguros de sacar una buena diferencia en el interior. La hora de la verdad será cuando se cuenten los votos. En la previa vale señalar que la motivación de la oposición partidaria para entrar en la contienda es que “hubo mucha subestimación hacia Gustavo Posse en estos cuatro años por parte de Daniel Salvador y mucho ninguneo del Gobierno de Cambiemos, donde no lo tomaban como un actor político poderoso”, de acuerdo a lo manifestado por uno de los armadores del espacio. Además sostuvo que “la aparición de Lousteau patea el tablero, es el más presidenciable que tiene el partido”. En el oficialismo, en tanto, se muestran tranquilos por la cantidad de intendentes, legisladores con ascendencia distrital y presidentes de partido que acompañarán la candidatura de Abad. Además de buena parte de la conducción partidaria abocada a resolver la interna, quien se encarga de la logística del armado es Manuel Terradez, presidente de la Convención Provincial de la UCR. En el discurso oficialista se sostiene que la continuidad de la línea conductiva actual asegurará la unidad de la principal fuerza opositora, aunque una de las promesas de campaña es que en la próxima etapa de Juntos por el Cambio, el radicalismo debe tener más protagonismo. Curiosamente, la oposición partidaria propone algo parecido. Más allá de las coincidencias, el radicalismo se encamina hacia otra interna, un juego que entretiene y gusta a los boinas blancas, y al que se arriesgan incluso cuando las circunstancias sociales, políticas y económicas no sean las mejores para desarrollarlo. LaTecla.info