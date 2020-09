El ex presidente Eduardo Duhalde volvió a realizar polémicas declaraciones periodísticas, aunque vale resaltar, no tanto como las relacionadas al eventual golpe de estado. Esta vez dijo en referencia al actual mandatario Alberto Fernández que “está grogui como lo estaba De La Rúa”, y agregó sin vueltas que “no entiende cómo gobernar en tiempos de crisis”. “El Gobierno no entiende y no sabe que la gobernanza en crisis es absolutamente distinta a la de los tiempos normales o cuasi normales. No lo ha entendido nunca y por eso arrancó con 22 ministerios”, dijo el ex Jefe de estado diálogo con radio Rivadavia, y añadió que “en época de crisis, la energía de los ciudadanos, los gobernantes y los empresarios es muy limitada por la crisis”. En la continuidad de la nota señaló a su vez que “si uno dispersa esa energía queriendo arreglar 10 temas a la vez termina arreglando ninguno. La crisis exige otro tipo de gobernanzas y decisiones, están todo instalados en el pasado, muy cómodos, en una zona de confort”, remarcó el también ex gobernador. Y ahí llegó el momento de la reflexión, otra vez polémica, teniendo en cuenta que el otro protagonista de la historia tuvo que dejar el mandato antes de tiempo. “Mi impresión es que el Presidente está grogui, como lo estuvo De La Rúa o yo mismo cuando gobernaba. Yo en un momento estaba no contest”. “Con tantos problemas, tantos impactos psíquicos, en un momento se necesita ayuda. La explicación más benigna que tengo del Presidente es esa“, añadió. Luego, recordó que pese a ser parte de otros gobiernos, el actual mandatario “nunca estuvo en el poder”, que siempre fue “acompañante” y que estar en el poder significa “tomar decisiones”, algo que recién ahora está haciendo. Vale recordar que tiempo atrás, a finales del mes pasado, Duhalde se ganó el rechazo de toda la dirigencia política y social al presagiar desde un panel de TV un escenario golpista, sin elecciones en 2021 y que “puede terminar en una especie de guerra civil”. “Es ridículo que piensen que el año que viene va a haber elecciones ¿Por qué va a haber elecciones?”, planteó Duhalde en América TV. Añadió que “entre 1930 y 1983 hubo 14 presidentes militares” y que “quien ignore que el militarismo se está poniendo nuevamente de pie en América no conoce lo que está pasando”. Dos días después, a la hora de pedir disculpas por el exabrupto, afirmó que su declaración había tenido que ver con “una repuesta vinculada con la perdida momentánea de la mente que se desengancha de la realidad”. “No tenía que haber dicho”, completaba. (Fuente:La Tecla.info)