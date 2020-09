Con relación a la situación económica, Lousteau lamentó ver a “ los jóvenes que se van del país, a las empresas que eligen irse o que eligen no invertir, y no tener candidatos para comprar las empresas que se van ”, y agregó: “Atravesamos muchas crisis, pero nunca la combinación de los factores y la inconsistencia de los dirigentes ha sido tan grave”.

“En el medio esta degradación del debate, no debatimos razones. Se debaten relaciones de poder: el que tiene poder, que tiene la mayoría transitoria, cree que tiene la razón”, consideró el senador de la oposición, quien además diagnosticó que Argentina es “un país que después de 50 años tiene el mismo PBI por habitante que en 1973 pero tiene más pobreza, sigue teniendo los mismos problemas y tiene un Estado más grande pero no resuelve en educación, en salud, en infraestructura, y encima no discute bien”.

Por otro lado, afirmó que al Gobierno, pero sobre todo al presidente Alberto Fernández, “le falta diálogo”, y que “está aislado de la realidad y del día a día”. “No se puede debatir en serio con el otro virtualmente cuando todo transcurre en un Zoom, es el grito permanente, la mecánica altera todo”, completó.