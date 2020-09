El párroco de Luján compartió a través de un video los detalles de la Peregrinación de 2020. Días atrás desde la Iglesia Católica había informado la suspensión del evento que todos los años convoca a miles de seguidores de la Virgen de Luján. En un contexto especial por la pandemia y respetando las medidas sanitarias, este años se realizará una caminata virtual. Gustavo León, anunció: “Como todos los años, en esta oportunidad también queremos cumplir promesas, queremos acercarle nuestros pedidos, nuestro agradecimientos a la Virgen, especialmente en este tiempos que estamos viviendo, en una situación de aislamiento, enfermedad, dolor, soledad, falta de trabajo”. Además, expresó:” Los invitamos a que la pandemia no nos impida acercarnos a ella. De hecho, este año queremos sentir la presencia de nuestra madre en cada una de nuestras casa, de nuestro hogares.” Por otro lado, aclaró que no se realizará la tradicional caminata ni se abrirá el santuario. Por tal motivo, invitó a seguir el evento que empezará el próximo 21 con un rezo virtual. “Los invitamos a preparar nuestros corazones, a través de una peregrinación virtual a rezar el Rosario todos los días a las 15 horas a través del Facebook Santuario Nuestra Señora de Luján Centenario.” Además, explicó que el día sábado a partir de las 21 horas, se realizará un fogón virtual con la Virgen y el domingo se celebrará la Eucaristía. El párroco afirmó: “La propuesta es que cada uno lo puedan vivir desde nuestro hogares, acompañados de una imagen de la virgen.” Este año no se camina pero desde las redes sociales el Arzobispo de Buenos Aires M. Mario Poli, también convocó a participar de esta histórica peregrinación de Centenario de manera on line y enfatizó la importancia de cuidarse por la pandemia y pedirle a la virgen por la salud. Desde el Instagram del Santuario, se invitó a estar “unidos por la fe y comunión espiritual.” (Fuente: La Tecla.info)