El intendente de La Plata, Julio Garro, manifestó “mucha preocupación” ante la exclusión de Tandil del Fondo Municipal de Turismo y Cultura que determinó el gobierno bonaerense y advirtió: “Las peleas no son entre un gobernador y un intendente, las peleas son con la gente”. En declaraciones a Radio Mitre, el Jefe Comunal platense se refirió a la polémica desatada durante las últimas horas tras conocerse la decisión del Gobierno de Axel Kicillof de excluir a Tandil del reparto de fondos para turismo y cultura, ante lo cual pidió por la apertura del diálogo y la búsqueda de consensos. “Todo se puede solucionar en una mesa dialogando, trabajando, consensuando y buscando los equilibrios”, expresó el Jefe Comunal, quien sin embargo aseguró que “esto no lo estamos viendo los últimos días”. En esa línea, y al ser consultado por el manejo de fondos en el territorio bonaerense, Garro pidió “previsibilidad” para poder planificar las políticas en cada Municipio, y sostuvo: “La Provincia de Buenos Aires en todos estos meses recibió más de 100 mil millones de pesos. Lo que pedimos los intendentes es certidumbre, saber con qué vamos a contar de acá en adelante, sobretodo en el contexto que estamos atravesando”. “No se trata solo de los fondos mediante los cuales hace pocas semanas castigaron a la Ciudad de Buenos Aires, son muchos fondos que no tenemos certeza cómo se van a repartir”, advirtió el mandatario de la capital bonaerense, y enfatizó: “Gobernar con los ojos cerrados o sin certidumbre es muy complejo”. En otro orden de cosas, manifestó: “Hemos sentido que luego de lo que pasó con la Policía de la Provincia hubo un quiebre entre el oficialismo y la oposición”, y reflexionó: “Lo más preocupante es que sienta un precedente muy importante a futuro”. En tanto, Garro también se refirió al proyecto que tendrá tratamiento en comisión del Senado el próximo viernes, que establece quitarle a la Ciudad el manejo de la República de los Niños, y acentuó: “El proyecto del senador Traverso logró unir a la oposición y al oficialismo en la Ciudad. Imagínense si en el medio de una pandemia, con contagios, con fondos que no alcanzan… ¿es el momento de poner en discusión a la República de los Niños?”. “Algo parecido nos pasa con el Teatro del Lago, un monumento histórico. El 7 de septiembre el Ministro de Producción me manda una nota diciendo que pare las obras de refacción porque las iba a llevar adelante la Provincia de Buenos Aires. Le contesté que el Teatro del Lago es de la Ciudad de La Plata, que nos corresponde, que hace veinte años que está abandonado”. En esa línea, sentenció: “Quizás si la ciudad de La Plata estuviese gobernada por un intendente que sea oficialista provincial no necesitarían quitársela”, y subrayó: “La pelea que han generado no es una pelea conmigo, se están poniendo en contra a la gente. La candidata que compitió conmigo, que fue Florencia Saintout, salió a oponerse al proyecto”. Finalmente, Garro se refirió a la posibilidad de expropiar las tierras de Guernica, y aseguró que “es fomentar la ilegalidad” y que se trata de “un antecedente gravísimo, un vale todo, es decir ‘vamos que hay un gobierno que nos da’”. (Fuente: La Tecla.info)