La situación de Pandemia, también esta ocasionado algunos reclamos de personal sanitario que busca una reivindicación de sus salarios y condiciones del mismo. La situación de el personal de salud, denominados «auto convocados» empezaron una lucha para ser reconocidos como Personal de Salud, pues al momento solo se los reconoce como personal administrativo.

Por esto y por la lucha de un salario digno, ayer por la tarde los «auto convocados» que pertenecen al Hospital Zerboni de San Antonio de Areco, realizaron una protesta en la plaza Ruiz de Arellano, enfrente del palacio municipal. Estas protestas, según los auto convocados, seguirán repitiéndose hasta tanto se reconozcan sus derechos.

En el día de la sanidad, el pedido fue unisono en varios puntos de Argentina y aquí en Areco se hicieron escuchar. Aunque les hubiese gustado que “la gente, los vecinos, nos acompañen”.

“Todos los sectores del hospital están con nosotros. Esta no será la ultima, si no hay respuesta, todos los 21 estaremos luchando por lo que corresponde. Nosotros los empleados autoconvocados queremos un sueldo digno, un aumento del 30% en el básico. Esta lucha viene desde hace muchísimos años. Los sindicatos se han sentado, han arreglado sus cosas y nos arreglaban a nosotros con poco. El problema no es ni la ropa ni los insumos”, indicaron.

Reconocieron que en lo demás están bien, no faltan insumos para atender a la gente y que los reclamos no son de ahora sino de años atrás con otros gobiernos y que no creen en los sindicatos ni en los dirigentes porque siempre terminan arreglando lo de ellos y a los trabajadores nada.