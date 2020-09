Ante la sequía que afecta a una buena parte de la zona agrícola realizamos una nota al ingeniero Fernando Mousegne director del INTA local quien mostró su preocupación por la situación aunque manifestó que habría que esperar alguna lluvia que se pronosticó para este fin de semana que podría mejorar algo el panorama agrícola.

La situación hasta ahora lo que se denomina cosecha fina los sembrados de los trigos-más algunos lotes de canola o colza- es que la zona de Areco ha tenido muchas complicaciones por la falta de agua;.los trigos están de regulares a malos salvo algún lote que pueda estar un poco mejor porque haya recibido algún chaparrón más, pero en general están poco desarrollados, no han crecido mucho han sufrido con la seca y los milímetros que cayeron en n zona, que no fueron más de 20 o 25 no alcanzaron para hacer recuperar demasiado.

Manifestó Mousegne que más al sur, para el lado de la Ruta 7 hubo lotes los en que llovió más de 75 u 80 milímetros y entonces mejoró el estado de los sembrados pero en Areco ha sido complicado y está anunciada alguna lluvia para viernes -al momento de escribir esta nota, sábado por la mañana, llovía sobre Areco- y sábado, y ojalá sea lo suficientemente abundante para poder mejorar el estado de los trigos.

Es que-agregó el ingeniero-, muchos productores han invertido en fertilizante, han puesto insumos y tecnología a pesar de la situación y las perspectivas no son buenas; algunos lotes de colza están bastante bien y otros han sufrido, con los fríos de agosto y algunos lotes de trigo sufrieron el impacto de las heladas, con lo que todo lo que es fina o de invierno está bastante complicado.

Con respecto a perspectivas de la cosecha gruesa en la zona hubo muchos lotes de maíz temprano que se empezaron a sembrar otros productores están en la duda de sembrar temprano o pasar directamente al tardío.

Quienes lo tenían planeado lo sembraron y si lloviera mañana o pasado les vendría muy bien para poder nacer las semillas porque hasta ahora están en condición complicada, no han emergido y también la seca genera alguna complicación en el control de malezas porque aplicando el producto sin humedad la efectividad es menor.

En lo referente a la cosecha gruesa cree Mousegne que habrá mucho más maíz tardío que temprano dado que las siembras de diciembre y las perspectivas del efecto Niña con pocas lluvias impulsa a no sembrar el maíz tardío; evidentemente es un año complejo y se nota en la actividad que es menor para esta época.

Con respecto a la soja los productores están preparados y apenas caigan algunos milímetros la actividad aumentará y aprovecharán para sembrar especialmente la soja en la segunda quincena de octubre.

Esperamos, dijo el profesional jefe de INTA., casi con desesperación que llueva, casi desesperación que llueva abundantemente para recargar el perfil y así esperar mejores rendimientos.

Durante la noche del viernes y madrugada del sábado se produjeron fuertes tormentas y una lluvia que alcanzó más de 30 milímetros con lo que se espera que la situación agrícola cambie y se logren mejores rendimientos.

Con respecto a la ganadería Mousegne manifestó se han consumido buena parte de las reservas y los sembrados de invierno han sufrido con la seca se apeló a sembrados de servicios que han tenido que ser pastoreados por necesidad de alimentar a los rodeos.

En los próximos días recurriremos, como siempre, a la opinión del jefe del INTA para saber cómo impactaron estas lluvias.