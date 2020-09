Una de las particularidades del distrito, es tener muchas casas deshabitadas o terrenos sin cerrar, ya sea porque, son de uso de fin de semana o por alguna inversión que todavía no tiene construcción, en otras palabras, un campo fértil para la siembra de usurpaciones.

Hace tres meses, hay una toma en curso, en el barrio del Km 69, en donde los vecinos, ya no saben que más hacer para demostrar su descontento. Reclamos y llamadas a varios sectores del municipio, han tratado de conseguir que se le dé contención, una solución, en un tema, que se puede tratar como un asunto entre privados, pero también puede ser tomado como un aviso de lo que podría cundir, si no se hace algo al respecto.

Luego de una acción en conjunto, donde los vecinos se presentaron en Moreno al 500, para mostrar su disconformidad, con lo que hasta ahora parece ser una avivada, nada ha cambiado.

Raúl Sancho, ha sido quien ha tomado real consciencia de lo que potencialmente puede significar esto, en el contexto de una coyuntura que podría ocasionar serios inconvenientes al distrito: “No es el único caso, se de otros que están ocurriendo en el Remanso, es algo que está pasando, en el caso puntual este, claramente es un vivo que vio un predio como desatendido y lo tomo”, señalo Sancho.

El barrio crece constantemente, desde un principio se ha formado con gente de trabajo, que ha hecho muchos sacrificios para tener lo que han adquirido: “Sakura es una comunidad muy unida, los vecinos no quieren que se hagan costumbre las tomas, esta persona perece que se maneja absolutamente por fuera de las normas, no se respeta nada”, filmaciones de vecinos, se han visto en las redes, donde se puede ver como se reciben materiales, con la faja de clausura pegada en la puerta, el colmo.

Uno de los argumentos que esgrime el sujeto, es que tiene pagos servicios por parte del Municipio: “Si se le han cobrado impuestos, termina pareciendo como si se legitimara la toma, hay que hacer más controles, por que ahora hay un remolque, pero hay intenciones de construir, en un predio que tiene dueño” y agrega, “La verdad que es indignante, cualquiera que ha tenido que trabajar, romperse el lomo, para tener su terreno e ir haciendo su casa y ver como se permite esta avivada”, remarcó.

La superficie de Exaltación es dos veces la de la Capital, las perspectivas evidentemente son muy distintas, mientras el oficialismo, el concejo y la fiscalía observan o desconocen la situación: “Si ya hay una denuncia y se está violando una clausura, me parece que ya estamos entrando en otro terreno”, es incomprensible desde el punto de vista del vecino, que se permita seguir construyendo, cuando como mínimo se están violando reglamentos municipales: “Es verdad que hay que esperar a que el dueño mande un poder, para comenzar un desalojo, pero es importante que aparezca el estado, la justicia, que si cometió un delito o violó la justicia municipal, se haga presente el municipio y que mande un inspector y que si no tiene habilitación, se lo intime”, afirmó el concejal de Cambiemos.

La problemática habitacional es un inconveniente estructural, que tiene muchos años en el país, los casos particulares se entienden en la necesidad de un techo, pero este no es el caso de una persona con carencias, es solo una avivada.

Capilla On Line