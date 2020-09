El entramado que sucede a partir de intrusar una vivienda o un terreno, es un laberinto arduo en donde se corre el riesgo de caminar en círculos. Hace una semana se conoció en el distrito un caso de la apropiación de un terreno que tiene una dueña, que se encuentra en el exterior.

Desde hace un tiempo, la entrada fue cerrada con un portón de madera, los vecinos comenzaron a sospechar, al hacer averiguaciones, las argumentaciones fueron que estaba un curso un juicio por usucapión, figura legal que necesita un tiempo de estadía en el terreno de un mínimo de diez años, evidentemente algo no cierra, porque hace solo cerca de cuatro meses que esto sucede.

El eje de la discusión está en el supuesto pago de impuestos que el sospechoso dice haber hecho, si así fuera, alguien o de alguna manera, se propició ese cobro. Para poder hacerlo por internet de forma on line, se deben tener datos que no están al alcance de cualquiera y suele ser información que no muchas personas conocen, por fuentes muy estrechas con este caso, desde el municipio niegan enfáticamente cualquier cobro o relación con el tomador de terrenos, habría sido la propia Secretaria de Obras Públicas, Marisa Boujon, quien se acercó al HCD, para aclarar la situación.

La obra está clausurada por el municipio, no hay permisos para realizar ninguna edificación, sin embargo llegan materiales al domicilio de la calle Moreno al 500, de forma normal, como si no importara la ley, aunque en el momento de la entrega de los pedidos de insumos para la construcción, se pueda ver claramente el cartel de clausurado.

La preocupación de los vecinos va en aumento, el sábado último se congregaron de forma pacífica, en frente de la ocupación, llegó la policía, todo fue en paz, pero eso no quiere decir que haya quedado ahí. El descontento y la sensación de desamparo que viven en Sakura, obliga a los habitantes del barrio estar alertas para que no se hagan más tomas, de hecho se han frenado otras ocupaciones, esto no son fenómenos aislados.

La oposición ha tomado nota de una coyuntura que podría pasar mayores, si no se detienen estas violaciones al contrato social y a la propiedad privada. Extrañamente, no fueron los referentes de ese barrio quienes acompañan los reclamos, sino Juntos por el Cambio, uno de los principales damnificados dijo: “Los que siempre no prestaron su apoyo fueron los del Pro”, refiriéndose a los Concejales Herling y Sancho, quienes solo estarían esperando, completar ciertos trámites legales para tomar cartas en el asunto, esto sucedería en los próximos días.

Mientras todo esto ocurre, los trabajos continúan en el terreno, no tiene bajada de luz, se pueden ver desde afuera la instalación de energía que aprovecha al sol, ya en el terrenos de los supuestos, esta persona es un Maestro mayor de obra, que firma planos en el distrito, lo cual debiera ser un agravante ético, que quien está a cargo de construcciones, sea el mismo individuo que se quede con una propiedad ajena.

Entre los desentendidos, los que se hacen los zonzos, los que no hacen nada, se arma un caldo de cultivo para que esto siga pasando, en un barrio que necesita ayuda de sus concejales, que necesita que se los acompañe y que no se les vaya a tocar la puerta, sólo cuando se necesitan votos.