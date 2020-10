El encuentro comenzó accidentado por el juego brusco de los uruguayos. En una de las primeras jugadas, el goleador charrúa Pedro Cea fracturó a Adolfo Celli. Los cambios no estaban permitidos, pero dadas las circunstancias y en un “acto de caballerosidad”, los visitantes aceptaron el ingreso, en lugar del lesionado Celli, de Ludovico Bidoglio, que allí empezó su exitoso peregrinaje en la Selección.

Con semejante panorama, no es de extrañar que el encuentro haya tardado solamente cuatro minutos en suspenderse por orden del juez uruguayo Ricardo Villarino. Ni siquiera la intervención del Ministro de Guerra, Agustín P. Justo, alcanzó para detener la batahola. Los jugadores uruguayos se tuvieron que refugiar en el vestuario y los argentinos salieron por una puerta trasera, mientras el público, bajo la intensa lluvia que se había desatado, aguardó casi cuatro horas por la reanudación.

En la cancha de Sportivo Barracas, Argentina recibió a Uruguay, que venía de ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Colombes. El partido estaba cargado de expectativas por parte del público local, no solo porque en Montevideo el equipo nacional había rescatado un empate auspicioso, sino también porque la visita de los campeones olímpicos servía como vara para determinar el nivel del seleccionado argentino.

No fue estrella, no quiso serlo porque se lo impedía su carácter, su personalidad, pero el que quería verlo, el espectador que no se dejaba deslumbrar por malabarismos, encontró siempre en él al elemento capaz de jugar uno y cien partidos con la misma eficacia, con idéntico desinterés de lucirse, con el único afán de jugar.

Por Matías Rodríguez / Fotos: Archivo El Gráfico

Nota publicada en la edición de noviembre de 2016 de El Gráfico