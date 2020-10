Una situación especial. De esas en las que si te toca estar del lado ganador, la recordarás para toda la vida. Claro, si te toca estar del lado perdedor, jamás la podrás olvidar. Como el último clásico de Avellaneda… Aunque en este caso, lo que dejó a Racing en la historia grande del fútbol argentino fue una goleada histórica a favor. Este 2 de octubre de cumplen 60 años de aquel resultado inolvidable. El día en el que el hincha se fue con la garganta arruinada de tantos goles gritados. Fue en el Cilindro y Racing venció 11-3 a Rosario Central. Un triunfo que certificó la mayor goleada en el profesionalismo pero también terminó con uno de sus jugadores abandonando el campo a pura lágrima. En estos años es difícil pensar en que un partido termine con ocho goles de diferencia entre un equipo y otro. Y aún más difícil es que en un mismo encuentro se logre hacer catorce goles. En este último ítem, sólo tres juegos tuvieron marcadores abultados. Uno de ellos es Banfield que logró un categórico 13-1 a Puerto Nuevo pero hay una particularidad, hay uno que se repite en dos ocasiones el perdedor: Rosario Central. El primer gran golpe lo sufrió en 1945 cuando cayó 10-4 frente a Huracán y el segundo, en el que nos vamos a centrar, ante Racing 11-3.

El momento de la goleada de Racing

En el viaje del tiempo, agarramos las llaves del Delorean y marcamos la fecha exacta a donde vamos a viajar. Dicamos el 2 de octubre de 1960 (60 años atrás). En ese año la Academia era dirigida por Saúl Ongaro y por la fecha 21 del campeonato debía enfrentar al equipo canalla. En la previa al cotejo, Racing se ubicaba tercero en la tabla de posiciones con 26 unidades. Por delante tenía a Independiente con 28 y Argentinos con 27. Los rosarinos, mitad de tabla.

En esos años, la delantera académica era de las más goleadoras y, hoy, es la más recordada. El encuentro comenzó parejo, algo que contrasta con lo que fue el resultado final. Se marcaron siete goles de los cuales seis fueron en 17 minutos. Los primeros 45 minutos dejó el resultado parcial favorable para Racing por 4-3 con los goles de Rubén Sosa, en dos ocasiones, Juan José Pizzuti y Oreste Corbatta.



Racing pasó por arriba a Rosario Central en el Cilindro.

¿El complemento? Sí, todo celeste y blanco. Otro doblete del Marqués Sosa, y se le suman los dobletes de Pedro Mansilla y Corbatta y otro tanto de Pizzuti que terminaron de decorar el resultado más abultado de la historia para Racing. Aunque parezca mentira, Central jugó el segundo tiempo y hasta tuvo un penal pero Francisco Rodríguez falló. El resultado final fue de 11-3.

Pero la historia no termina ahí. Si repasamos los goleadores de esta tarde de domingo nos encontramos con que todos los tantos fueron producidos por los delanteros. Un dato no menor ya que en ese torneo fueron la delantera más efectiva del torneo con 72 en total. Sin embargo, el único de ese quinteto que no convirtió fue Raúl “La bruja” Belén. Buscó su gol en todo el encuentro y no lo consiguió y fue tal frustración para él que se retiró del campo de juego llorando. Una cosa de locos…

Síntesis del partido

Racing (11): Osvaldo Negri; Norberto Anido, Juan Carlos Murúa; Néstor De Vicente, Víctor Rodríguez, Vladislao Cap; Omar Corbatta, Juan José Pizzuti, Pedro Mansilla, Rubén Sosa y Raúl Belén.

Rosario Central (3): Edgardo Andrada; Norberto Bautista, Néstor Cardoso; Carlos Álvarez, Juan Lombardi, Oscar Ramos; Antonio Rodrigues, Indalecio López, Marcelo Pagani, Juan Castro y Francisco Rodrigues.

Goles: 6’ Sosa (Rac), 20’ Pizzuti (Rac), 21’ Sosa (Rac), 25’ Lombardi (RC), 27’ Corbatta -pen- (Rac), 30’ y 37’ A. Rodrigues (RC); 46’ Mansilla (Rac), 57’ Corbatta (Rac), 60’ Mansilla (Rac), 62’ Pizutti (RC), 66’ y 71’ Sosa (Rac) y 87’ Corbatta (Rac).

Árbitro: Manuel Velarde

Estadio: Presidente Perón