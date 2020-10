El intendente Francisco Ratto brindó una conferencia de prensa en la mañana de lunes, junto con el jefe de gabinete Miguel Amadeo, el secretario de salud Dr. Fernando Spina y el subsecretario Dr. Favio Crudo.

Con notoria preocupación mencionó que el tema central es el COVID.19 ya que se ve en Nación, Provincia y la región un marcado aumento de casos y San Antonio de Areco no escapa a esto, a lo que se agrega un cansancio en las áreas que les toca estar al frente- Salud, Seguridad, Desarrollo Social-, y que se esperaba esta situación muy dura, se sabía que iba a pasar .

Es por eso que renovó el pedido de responsabilidad al vecino porque lo individual repercute en lo colectivo y terminó agradeciendo a quienes están al frente de esta situación:médicos, enfermeros, maestranza, policía, auxiliares y otros.

Por su parte, el Dr. Fernando Spina habló de un crecimiento de los casos en forma exponencial , que ha habido casos en el personal de salud, destacando un médico de terapia intensiva que está internado en terapia, pero que es de otra localidad. También hay casos en enfermería y eso complica la dinámica de trabajo agregando que se habilitó la segunda sala para COVID. y seguimos teniendo capacidad pero se puede complicar.

Dentro de su informe Spina manifestó que hubo 12 casos en el geriátrico de Villa lía con 12 hisopados y 10 positivos y que en el Morgan-que es privado-, se mantiene contacto con el doctor Toledo.

Recomendó el Secretario que ante dudas aislarse en sus casas, que no concurran a sus lugares de trabajo y llamar al 500600 guardando paciencia por estar permanente ocupado y que la situación es compleja,

El Subsecretario de Salud doctor Favio Crudo también manifestó su preocupación por la situación compleja, pero esperable y algún día.llegaría a Areco que es parte del mundo.

Explicó que en los últimos 20 días se llegó a la conclusión de que el plasma de convaleciente no es efectivo en casos graves y que se prefiere utilizar suero equino y que el abordaje precoz ante síntomas se aplican nuevas técnicas terapéuticas.

También insistió en cuidarse ya que cada uno es artífice de su propio destino, evitar reuniones con amigos o familiares para evitar que surjan nuevos contagios y la saturación del sistema de salud que se puede ver desbordado.

Es que si la situación se desborda no se podrá trabajar y es obvio que todo estará resentido y nosotros vamos a poder asistir a las personas porque nos preparamos para eso. Pero si no, no podremos hacerlo”.

El jefe de gabinete Miguel Amadeo respondió a una pregunta acerca de la clausura del Bar San Martín de Alvear y Moreno aduciendo que tras la reunión del jueves con los gastronómicos- 20 en total-, el intendente Ratto les hizo la advertencia que se actuaría con rigor si no se cumplían las normas exigidas; en aquel bar se hizo una primera revisión, no se cumplían algunos requisitos, se les pidió a la dueña quecumpliera, y en una segunda ante irregularidades y la presencia de personas sin barbijo ni cumpliendo con la distancia social, además de una especie de brasero establecido en la calzada se procedió a la clausura.

(La grabación completa de la conferencia se puede ver por Facebook en Francisco Ratto Viva Areco).