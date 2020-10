Entre los datos oficiales brindados hoy por la Municipalidad de Arrecifes y por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires respecto de nuestra ciudad, se pudo establecer que a las 18:00 de este martes Arrecifes cuenta con 771 casos confirmados de coronavirus desde el inicio de la pandemia, continuando la línea creciente de contagios.

De ellos, 553 son pacientes recuperados y 211 personas transitan actualmente la enfermedad.

El Municipio reporta seis arrecifeños fallecidos y el Ministerio de Salud, siete, según los datos cargados por Arrecifes en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA).

La ocupación del Hospital Municipal es la más alta, con 32 pacientes, seis de ellos en Terapia Intensiva.

En tanto, se espera el resultado de nuevos 115 hisopados.

DÍAS CRÍTICOS

El secretario de Salud, Dr. Carlos Mondino, pidió a la población “un esfuerzo más”. En RADIO UNO (107.1) explicó que “en la situación en la que estamos, 20 casos más o menos es anecdótico. Lo que tenemos que hacer es tratar de salir únicamente por lo necesario durante estos días porque son críticos. El virus no anda solo, lo trasladamos las personas y no tenemos que seguir propagándolo. Los cuidados deben ser extremos porque estamos sin lugar en Terapia Intensiva y con una ocupación importante de camas en el sector Covid. Por favor se los pido: no nos reunamos, en el ámbito que sea. Estamos poniendo todo, dejando todo, pero no tenemos mucho más”.