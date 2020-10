Tal como argumentara CARBAP en nota enviada a los legisladores , no encontramos un solo hecho positivo que derive de seguir avanzando en el trámite legislativo del proyecto del “Aporte Solidario, Extraordinario y por única vez vinculado a los patrimonios de las personas humanas.”

Los lamentables comentarios de algunos legisladores de Juntos por el Cambio, que gracias a su visceral deseo de mantener sus privilegios, desconocen la voluntad comercial de los productores agropecuarios de decidir en qué Banco realizar sus operaciones comerciales pone al descubierto con cuánta facilidad se le da la espalda a la sociedad.

Cosa que por otra parte es un derecho individual que no viola ninguna ley vigente y que además se basa el principio básico del “derecho a elegir” .

El Presidente de la Comisión de Presupuesto de la Honorable Cámara Diputados de la Nación y Presidente a su vez del Banco Credicoop Ltdo., es quien se ha caracterizado como un constante detractor del sector agropecuario impulsando el mal llamado “Impuesto a la Riqueza” que afecta a todo aquel que ha invertido en su empresa ya sea rural, industrial o comercial. Irrita que no respeten la decisión soberana ,nos preocupa el fuego amigo que no parece entender las reglas de la propiedad privada, de esta manera será imposible sacar a la Argentina de su tragedia mientras exista este tipo de conductas corporativas. Invitamos no solo a seguir repudiando a los saqueadores de los recursos productivos, sino también a los estafadores de las esperanzas electorales