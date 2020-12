Gracias Intendente por la AUSTERIDAD municipal, por ordenar la deuda oculta que Usted a la fecha NO la ha publicitado y viene como puede cancelándola en silencio (creo que en esto se equivocó, debió hacerlo público con más énfasis, está a tiempo.).

Gracias por ir cumpliendo en los primeros 12 meses con su principal promesa de campaña: LA SALUD..!

Gracias por haber dinamitado la malversación de fondos municipales en pagos de “alquileres superfluos”, gracias por las 22 habitaciones y 22 baños que lleva adelante en el ZERBONI, gracias por priorizar lo IMPRESCINDIBLE; los pozos pueden esperar, gracias por ir reduciendo la deuda oficial y “la oculta”, veo que ha perdido un voto, pero creo que si no se aparta de la AUSTERIDAD y la optimización en la aplicación de los recursos ( escasos) tal como lo vienen haciendo, en el mediano plazo.

Si Dios quiere, recuperará ese voto, que se sumará a la multiplicidad de los votantes que reconocemos lo hecho, sirva de ejemplo: la mayor INVERSIÓN INVISIBLE realizada en SALUD, que Ud realizó para el bien de todos y mal de ninguno, en estos escasos 12 meses, que se puede constatar visitando algo que NADIE DESEA VISITAR, que se llama Hospital Emilio Zerboni.

Lamentablemente lo tuve que visitar ( 8 días internado- Covid19-) y me ví forzado me guste o nó, a ver la titánica obra que Ud y la Cooperadora han realizado y están realizando, para mí lo realizado por Ud, Cooperadora y equipos médicos, es DEMASIADO, vaya mi agradecimiento,! viva la SALUD MUNICIPAL..!!!. Gracias por todo!

Me pregunto: Falta muchoooo? Siiii muchísimo, muchísimo…!!! No afloje, no de curso a “trivialidades”, gracias por NO agredir a quienes lo agreden, a todos nos cuesta acostumbrarnos a ser bien tratado…, fuimos muy maltratados, despreciados y arrinconados.

Sirva de ej: Cooperadora del Hospital, muchos creímos que era la ” normalidad”, pero nos equivocamos, hay otra forma de sumar sin dividir, por eso tenga tolerancia por favor a que nos acostumbremos a su “estilo amigable y hacedor” , pero, persevere y triunfará, si Dios quiere.

Lo mejor para Usted y todos los arequeros que deseamos paz, armonía y apoyar al que está de turno sin distinción de colores políticos, que juntos iremos saliendo lentamente hacia un Areco mejor, para el bienestar general, en paz y armonía siempre.

Un abrazo sincero, y perdón por mi crítica de la deuda oculta, que la mayoría desconoce y que Ud en silencio viene cancelando sin histeriqueos, cosa que me consta por ser Contador de acreedores pymes, pymes que han sido beneficiadas tributariamente como Ud lo relata y me consta.

No todas le van a salir bien..le vamos a contabilizar aciertos y errores propios de un HACEDOR, pero tendrá el apoyo en los errores de los que toleraremos los mismos, que no dudo serán involuntarios, para un Areco para todos.

En síntesis, yo siento que: ” nunca nadie construyó tanto, en tan poco tiempo”.

Gracias por lo realizado y disculpas por mi pequeña crítica de la deuda oculta heredada, si lo comunica, lo van a comprender más aún. Gracias por todo!