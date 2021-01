Llegó el día, por fin luego de vivir uno de los peores años que se puedan recordar, la vacunación comenzó en la provincia de Buenos Aires, las imágenes de argentinos y argentinas recibiendo las dosis de la vacuna Sputnik V inundaron las redes y los noticieros nacionales. Millones de fotos fueron subidas por personas comunes, funcionarios, políticos y sanitaristas, no solo como momentos instantáneos para recordar, sino como símbolo de la esperanza que renace y que podría marcar el principio del fin para este flagelo.

Lejos de la “épica”, los exaltacrucenses solo pudieron limitarse a observar por televisión como el resto del país era incluido en esta gesta supuestamente federal, pero que en el fondo demarca una falta de disociación muy riesgosa entre la politica y el sanitarismo, los criterios de distribución de vacunas deberían ser los más racionales y lógicos, pero no lo son.

Las localidades opositoras de Juntos Por el Cambio, San Miguel y Campana, tampoco recibieron sus dosis, exponiendo por parte del gobierno provincial un reparto basado en egoísmos políticos, que en este contexto no debieran existir. De las catorce integrantes del toda la Región Sanitaria V, solo tres no pudieron darle la bienvenida a los transportes de salud.

Daniel Gollán, Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires y su ladero el Nicolás Kreplak son los principales responsables de este desatino, son ellos quienes deberían haber frenado un desplante innecesario, anacrónico y malintencionado.

No es la primera vez que lanza su indolente destrato hacia Exaltación, en los principios de la Pandemia ocurrió lo mismo.

En ese tiempo los insumos que Gollán, mandó para los centros de salud, no llegaron a llenar el baúl de un remis, tal fue el desdén propiciado, que las organizaciones sociales como el Movimiento Evita, debieron salir a cubrir las necesidades del sistema sanitario fabricando camisolines y sabanas, entre otros productos.

A pesar de esto la administración municipal, estuvo a la altura de las circunstancias, mostrando números y una performance, ejemplares.

El lamentable resultado del pedido de explicaciones al Ministro acerca del destrato para con las localidades sin tanta densidad demográfica fue por poco verbalmente violento, denotando un perfil en las sombras cercano al patoterismo, desconocido hacia la opinión pública.

La relación que ha mantenido el Intendente, la empatía demostrada hacia el Gobernador Axel Kicillof, tampoco explica esta falta de respeto para con los vecinos y vecinas de un distrito que recibió al Gobernador con los brazos abiertos, que lo acompaño en sus decisiones aún sin estar del todo de acuerdo, que se bancaron la inclusión al Amba, lo que ató a Exaltación a políticas no siempre adecuadas y a quien se invitó a un acto, para inaugurar una obra en la cual no había puesto un solo peso.

Las vacunas designadas para Exaltación de la Cruz llegarán seguramente el lunes, desde ese momento hasta abril aproximadamente, se recibirán 9418 dosis. Eso será el 2021, el año que viene luego de las fiestas. Sin entender porque, los vecinos y vecinas no podrán celebrar sabiendo que la Sputnik V ya está en el Hospital San José.

Quedó de este día, la decepción y la amargura de todo un pueblo que quería festejar, aunque sea una vez en este año, como lo hizo todo el país.

Fuente:CAPILLA.ONLINE