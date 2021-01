Que impotencia me da salir a caminar por mi amada Costanera y encontrar el panorama tan triste de lo que quedó del fin de semana.

Estoy segura que en unas horas todo va a estar prolijo otra vez porque estaban los muchachos del corralón y los que parquizan trabajando a destajo juntando basura de todo tipo, tamaño y grado de descomposición. Nadie piensa en ellos? Es obvio que alguien, otro ser humano como vos, va a tener que juntar tus residuos si no lo haces vos.

Tienen que trabajar al rayo del sol con este calor juntando la mugre del que por no perderse de “divertirse” 2 minutos dejó sus desperdicios en cualquier lado? No es justo.

A los visitantes y a los locales se les ofrece un lugar precioso para pasar buenos momentos disfrutando de la naturaleza, tanto les cuesta dejar el lugar como lo encontraron???

Tiene que haber un inspector atrás de cada árbol para que no sean tan mugrientos?

Esta vez no saqué fotos pero era lastimoso ver la cantidad de desechos plásticos flotando en el río.

Y algo que no había visto hasta ahora, la zona del piletón y de la islita estaban llenas de carpas. Habilitaron un camping y yo no me enteré?

Había empleados trabajando duro para desmontar los pastizales de la isla y tenían que andar esquivando carpas. De verdad? Tan pesado tenés el sueño? No te das cuenta que estorbas? No ves el cartel a 5 metros de tu carpa que dice “prohibido acampar”?

A pesar de que necesitaba hacer esta catarsis, mi objetivo es compartir estas inquietudes con ustedes a ver si podemos de alguna manera generar más conciencia. Qué se podría hacer para que todos los lunes no suceda esto?

Les pido que si comentan que sea con respeto y sin hacer comentarios discriminatorios ni violentos. De verdad creo que tiene que haber forma de mejorar esta situación.

Y no depende solo de la Municipalidad de San Antonio de Areco sino de todos. El pueblo es de todos.

El intendente, los concejales, los trabajadores municipales pueden poner su esfuerzo y dedicación, crear ordenanzas, estar al servicio de todas estas y otras necesidades pero si los ciudadanos no colaboramos su labor será demasiado dificultosa e incluso infructuosa.

Espero que tengan una buena semana y un buen comienzo de año.

No voy a perder de la esperanza!