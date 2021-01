Desde Anses Pergamino se informó que, desde este martes, queda habilitado el otorgamiento de Créditos Anses. Los mismo podrán ser otorgados a jubilados, pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas y de Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam).

Es importante aclarar que la gestión de los créditos se realiza únicamente con turnos que pueden solicitarse mediante el siguiente link: https://servicioswww.anses.gob.ar/TurnosInternet/g/0f0c64ef28e3496fad8793ebb2ea202a/Burbujas/Prestaciones o bien en la Terminales de Autoconsulta.

Características

El monto máximo de los créditos a otorgar es de 200.000 pesos en caso de jubilados y pensionados de Anses, y de 70.000 pesos para titulares de Pensiones no Contributivas y Puam.

El plazo de devolución puede ser en 24, 36, 48 o 60 cuotas. Las mismas serán fijas y en pesos. En tanto que la tasa de interés es del 29 por ciento y el costo financiero total varía del 31 al 36 por ciento.

La edad máxima del titular a la finalización del crédito es de 90 años para jubilados, pensionados y beneficiarios de Puam, y de 75 años para los titulares de Pensiones No Contributivas.

Desde el organismo también se aclaró que los créditos no pueden ser destinados a la cancelación de otros créditos otorgados por Anses.

La cuota del crédito no puede superar el 20 por ciento del total de la prestación del titular.

El crédito se depositará a los cinco días hábiles.