Chiste:

La Empleada Doméstica

Llega la empleada doméstica con la señora para la que trabaja y le dice:

Empleada: – Muy buenas tardes, venía a pedirle un aumento de sueldo, porque con lo que me paga no me alcanza para vivir.

Señora: – No me parece lógico, necesito que me des tres razones para convencerme.

Empleada- Pues mire, le daré las tres razones. La primera es que cocino mejor que usted. -

Señora ¿Y eso lo dices tú o quien lo dice?

Empleada – Eso lo dice su marido, señora.

Señora- Bueno, dame otra razón. -

Empleada.-Yo limpio la casa mejor que lo hace usted.

Señora.- Mentira. ¿Eso quién lo dice?

Empleada- Pues también lo dice su marido.

Señora - Bueno, te falta una razón más. Dime.

Empleada- Que en la cama soy mejor que usted. Mucho mejor.

Señora- ¿Y eso lo dice mi marido? ¡Desgraciada!

Empleada. - No señora, eso lo dicen el chofer y el jardinero.

-Señora: – Entonces traeme ya la chequera y tómate 1 mes extra de vacaciones.

