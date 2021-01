Poema letal ...Y llegó la pandemia con su carga de duelo, no abandona su presa, es un dogo que mata no da tiempo, ni consuelo. Mil a mil van muriendo en las noches de invierno, la esperanza se agota ya sin luz, ni sosiego. ¿Qué será del planeta? ¿Qué será de los sueños? ¿Dónde quedó la niñez que no abraza al abuelo? Y el pizarrón...y el lápiz sin resultados serios. Las escuelas vacías no reciben maestros. Es muerte a plazo fijo, es muerte a domicilio, es película funesta del indigno maligno. Atención querubines! sobrevuelen la tierra! Canten himnos de gloria que traspasen los cielos! Cántenle al Dios Padre: que termine esta guerra! Las banderas no izan, no se plantas rosales, pero hay un silencio nuevo de laboratorio y misterio... de fórmulas y tubos de ensayo para salir de este encierro. Atención querubines! Sobrevuelen la tierra! Canten himnos de gloria que hay un sol, tras la niebla.

Magdalena Victoria Felipe de Torres,Carmen de Areco, 20 de Julio de 2020

Magdalena Victoria Felipe de Torres, fallecida recientemente

por COVID-19, era madre de Magdalena "Meme" Torres de

Comunicación y Prensa de Municipalidad de San Antonio de Areco.