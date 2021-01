Visita a los mejores establecimientos de cría de Caballos en Capitán Sarmiento y San Antonio de Areco.

Tuve la suerte de ser parte del viaje inaugural de esta hermosa Ruta de los Haras, a la que todo amante de los caballos debería darse el gusto de hacer al menos una vez.

En un lugar único en el mundo, sobre la ruta nacional nº 8 y a tan solo 100km de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentran más de 50 Haras dedicados a la cría de caballos, u territorio desconocido para muchos hasta este momento. Gracias a la creación del nuevo proyecto turístico titulado “Ruta de los Haras”, patrocinado por los municipios de Capitán Sarmiento y San Antonio de Areco, los establecimientos más prestigiosos de nuestro país abrirán sus puertas al público para compartir las historias, el estilo de vida y la cultura del caballo argentino.

Capitán Sarmiento, declarado “Capital Nacional del Turf”, y San Antonio de Areco, proclamado “Capital Nacional de la Tradición”, componen un enclave sin par donde se crían caballos de varias razas como Polo Argentino, Salto, Cuarto de Milla y principalmente el Sangre Pura de Carrera; desarrollado en el siglo 18 en Inglaterra, resultado de la cruza de madres inglesas con sementales árabes para lograr mayor velocidad y resistencia.

Los intendentes Javier Iguacel y Francisco Ratto (Capitán Sarmiento y San Antonio de Areco, respectivamente), unieron fuerzas para para dar la bienvenida en 2021 a los turistas que quieran conocer los establecimientos donde se han criado y viven muchos de los caballos icónicos de la historia de nuestro país.

La iniciativa fue puesta en marcha con un tour inaugural donde participaron figuras influyentes como el diseñador Javier Iturrioz, el arquitecto Leo Montes, Alfredo Gaitán Dassie (entrenador de caballos SPC flamante ganador del Gran Premio Carlos Pellegrini), Juan Pablo Deplá (escultor cuyas obras ecuestres decoran el hipódromo de Palermo entre otras locaciones), Maria Inés Ceriani (propietaria del Haras La Quebrada), Antonio Bullrich (Presidente de la Comisión de Carreras del Hipódromo de Palermo), entre otras figuras de renombre.

El recorrido comenzó muy temprano visitando la Villa Hípica del Hipódromo de Palermo, particularmente el Stud Rubio B para apreciar los caballos en training en plena acción. De allí se inició el viaje con destino al Haras La Pasión, donde los visitantes conocieron las instalaciones, su padrillera y padrillo “Il Mercato” (ganador del Gran Premio Carlos Pellegrini en 2018), seguido por el museo de trofeos y salón de ventas exclusivo del establecimiento, bajo la guía del Dr. Mariano Lagioia, veterinario en jefe. Se continuó en dirección al Haras Santa Inés, donde se presentaron algunos ejemplares ilustres como Quendom (madre del Invasor, Mejor caballo del mundo en 2006, ganador de la Dubai Cup (G1) y Breeders’ Cup Classic (G1), Kalithea (ganadora del Gran Premio Polla de Potrancas y Gran Premio Selección (G1) junto a su cría al pie por Equal Stripes, así como también a Mazal, producto 2018 en proceso de doma y un recorrido a pie por los piquetes de madres y la cuida, concluyendo en la pista de entrenamiento.

En el histórico “Rancho El Tata” se realizó el almuerzo grupal con las tradicionales empanadas y platos de parrilla, para continuar con la visita al Haras Vacación. Allí los participantes pudieron apreciar a los padrillos residentes como In The Dark, Seahenge, Hi Happy y el padrillo del año 2019 “Fortify”, junto al sector de cuida y pista de entrenamiento, presentado por su veterinario y manager, el Dr. Agustín Ventimiglia.

La finalización del tour se realizó en el Club de Polo El Trébol, presenciando la llegada final de competencias de endurance, con una charla técnica del entrenador Álvaro García y un cóctel de cierre.

La Ruta de los Haras ofrecerá recorridos turísticos privados a más de 10 establecimientos a partir de Febrero de 2021, destacando las visitas enfocadas en conocer a los padrillos más importantes de la actualidad, a las madres y sus potrillos, clínicas veterinarias, facilidades de bienestar equino, centros de entrenamiento y nutrición. Los itinerarios incluirán experiencias gastronómicas y deportivas como ser prácticas de polo, endurance, golf y demás actividades al aire libre.

Haras líderes como Abolengo, El Paraíso, Santa Inés, Vacación, La Pasión, La Leyenda, San Benito y Santa Ana y El Mallín, forman parte de este gran proyecto que tiene como objetivo agregar valor a sus tierras, promover la actividad hípica, desarrollar un nuevo mercado, posicionar internacionalmente nuestros caballos y generar trabajo de calidad.

La Ruta de los Haras enmarca importantes eventos anuales como ser el Torneo de la Asociación Argentina de Polo “Copa Carlos Menditeguy Ruta de los Haras” y “Copa El Charro Mexicano”, el Rally de los Haras con autos sport históricos los dias 23 y 24 de Abril de 2020, el “Festival del Caballo Ruta de los Haras”, la Fiesta de la Tradición en San Antonio de Areco y la carrera de regularidad a caballo nominada “La Marcha de las Razas”.