Una vez más tenemos que escribir una nota solidarizándonos con quienes día tras día ven como los intolerantes de siempre los eligen como blanco predilectos.Y en esta ocasión tenemos que hablar dequien tuvo que soportar una opereta realizada por los Kirchneristas quienes armaron todo una historia para denunciar al diputado.

Todo comenzó cuando en el programa “Mañana Sylvestre” sacaron al aire a una mujer que dijo que fue empleada doméstica de Waldo Wolff, que la tuvieron en negro y que un buen día sin mediar explicación alguna la echaron del trabajo.

“Yo trabajé como empleada doméstica y en negro para Waldo Wolff”, manifestó una señora que se identificó como Diana Junco.

Quien luego agregó “La señora de Waldo Wolff me mintió durante tres meses que yo estuve en blanco y jamás estuve en blanco. Yo trabajaba desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Nunca me hicieron los aportes, yo averigüe en la ANSES y me dijeron que nunca estuve en blanco”.

Para hacer más pesado su relato, la señora Diana Junco afirmó «Ahora no trabajo más porque bajando las escaleras para el cuarto de servicio para llevar ropa para lavar pisando el último escalón me caí y me esguincé el tobillo. Ellos (matrimonio Wolff) no se hicieron cargo de nada, me llamaron para decirme que vaya y haga la carta de renuncia”, remarcó la supuesta ex empleada domestica.

Durísima acusación contra Waldo Wolff que rápidamente fue desmentida por el propio diputado quien presentó las pruebas que daban cuenta que a la señora Diana Junco la había tenido registrada como corresponde.

En la red social Twitter Waldo Wolff expresó: “Una empleada doméstica que trabajó 3 meses, registrada como corresponde por mi mujer y se fue, hoy es usada por los operadores del gobierno para tapar el escándalo de Victoria Donda”.

Y agregó “Al gobierno y sus operadores: Antes de empezar una opereta diciendo que tengo una empleada en negro por lo menos tómense el trabajo de chequear si está anotada. Pónganse a trabajar”.

De esta manera Waldo Wolff no solo tuvo que soportar el pésimo momento cuando lo denunciaron públicamente de tener una empleada en negro y echarla en la primera de cambio, sino que además tuvo que tomarse el trabajo de conseguir la documentación necesaria para demostrar su inocencia.

Claro está que durante varias horas lo expresado por la ex empleada de Waldo Wolff estuvo circulando como información real en la redes sociales y no fueron pocos los que trataron al diputado de explotador y demás. Convirtiéndose todo para él legislador en un verdadera pesadilla.

Desde este lugar nos solidarizamos con Waldo Wolff y con todos aquellos que son denunciados sin fundamento alguno y tienen que soportar las operetas de quienes defienden lo indefendible y que son capaces de cualquier cosa.

(Fuente: Partidos políticos)