El municipio de San Andrés de Giles, que conduce Carlos Puglelli (Frente de Todos) inició un sumario administrativo en el Hospital San Andrés, luego de conocerse que dos concejalas, junto con una veintena de personas, fueron vacunadas a pesar de no ser personal sanitario. La investigación alcanza a la presidente del Concejo Deliberante, Laura Branchini y a la edil Mariana Cané, ambas del oficialismo, quienes admitieron los hechos y solicitaron licencia sin goce de sueldo hasta que se instruya el sumario. En un comunicado, ambas concejalas aseguraron que “ante los hechos de público conocimiento, vinculados a la vacunación contra el Covid-19, queremos expresar nuestras disculpas a la comunidad toda. Asumimos con responsabilidad el error cometido, pero también queremos dejar en claro que no se ha tratado de un acto de mala fe, ni una forma de sacar ventaja amparadas en nuestra posición”. Y agregaron: “Por el contrario, nunca entendimos que la representación que ejercemos nos otorga privilegios. Por eso, hemos tomado la decisión de solicitarle al cuerpo de concejales que nos conceda una licencia por 30 días sin goce de dieta en el entendimiento que es la mejor forma de colaborar con la investigación que se ha iniciado”. “Expresamos nuestra total disposición ante cualquier requerimiento de la instancia sumarial en curso y esperamos que su esclarecimiento devenga en mayor tranquilidad y una exitosa campaña de vacunación“, sostuvieron. Además, el secretario de Salud municipal, Fernando Romero, admitió que se tiraron 6 vacunas al no presentarse quienes tenían que vacunarse, por lo que se desplazó del cargo a la encargada del vacunatorio, Sandra Cabral. El bloque de Concejales de Juntos por el Cambio manifestó “su más enérgico repudio” por el accionar de las ediles del Frente de Todos, asegurando que ello representa una “violación a los protocolos existentes, y con total falta de respeto a los vecinos de nuestra ciudad, haciendo uso de su posición política arbitraron los medios necesarios tendientes a obtener un beneficio personal con la colocación de la vacuna.”