El centro del país, el norte de la Patagonia y Mendoza se verán afectados por temperaturas que llegarán a los 40 grados. Por eso se recomienda no exponerse al sol, de no ser necesario, usar ropas livianas y claras y consumir suficiente agua.Las temperaturas máximas estarán entre los 36 y 40 grados y las mínimas oscilarán entre los 22 y 26 grados. Recién el fin de semana se sentirá un poco de respiro ante tanto calor. El Servicio Meteorológico Nacional incluyó en el alerta a las provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Buenos Aires, San Luis y Mendoza. El SMN recomendó: “Aumentar el consumo de líquidos sin esperar a tener sed, no exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 11 y las 17), evitar las bebidas alcohólicas o muy azucaradas así como comidas muy abundantes, reducir la actividad física, usar ropa ligera y de colores claros así como sombrero o gorra y anteojos oscuros.” (Fuente: La Tecla.info)