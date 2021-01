Tras varios días internado por coronavirus en la clínica de Temperley y con mucha incertidumbre por ser paciente de riesgo, Sergio Lapegüe se sometió a un tratamiento de plasma de recuperados. “Recibiendo plasma de convaleciente, recibiendo esperanza”, escribió el conductor de El Trece en una historia de Instagram.

Lo cierto es que Lapegüe es paciente de riesgo por su condición de asmático y su preocupación creció cuando le confirmaron, por medio de una tomografía, que el virus estaba invadiendo su pulmón derecho.

Pero finalmente el conductor comenzó el tratamiento con plasma, lo que generó un alivio tanto para él como para “Bochi”, su esposa desde hace 32 años, quien publicó un conmovedor mensaje en las redes sociales agradeciendo el apoyo a su marido.

Lapegüe se tomó una foto mientras recibía plasma y la compartió en las redes.

“Gracias por tantos mensajes. Por los que siempre están deseando lo mejor. @sergiolapegue se recuperará y volveremos a sacarle una sonrisa cuando podamos”, escribió “Bochi” en Instagram junto a un emoticón que expresa alegría.

Por su parte, Lapegüe habló desde la clínica luego del exitoso tratamiento. “Estuve muy cansado, como si me hubieran pegado un mazazo. Tuve dolor de cabeza fuerte y tos. Pero estuve tan cansado que no quería ver nadie, dormitaba. Me dieron plasma dos horas y media y también dormité. Pero a la hora y media, más o menos, cuando me dieron plasma es como que reviví. Estoy mejor”, expresó el conductor al programa Nosotros a la mañana (El Trece, a las 9).

El mensaje de “Bochi”, la esposa de Sergio Lapegüe.

El conductor también destacó la tarea de los médicos de la clínica de Temperley: “El nivel de oxígeno está bastante mejor. Hoy (por el martes) me dijo el médico que voy a tener mucha sudoración. También tuve diarrea. Estoy viviendo el proceso de este virus. Pero la neumonía no avanzó. Los médicos han logrado que el virus no crezca”.

Lapegüe había comenzado a tener síntomas cuando regresó de sus vacaciones familiares en República Dominicana. “Empecé a toser, a sentir un cansancio raro, comenzó a faltarme el aire”, había contado este lunes. Pero lo que en un principio pensó que eran sensaciones por la ola de calor, finalmente se convirtió en Covid-19.

“Me hisoparon, me sacaron sangre, y para estar seguros hicieron una tomografía de pulmones. Ahí la historia cambio ya que mi pulmón derecho está empezando a ser invadido por el virus. Estoy internado. La rápida acción de los médicos está evitando que se expanda. Son increíbles”, había publicado. Hoy, con el tratamiento de plasma y con mejor estado de salud, el conductor se recupera favorablemente.

