En la última semana, en el norte de la provincia de Buenos Aires hubo tres ataques a silobolsas y se sumán a la larga lista del año pasado donde se rompieron alrededor de 200 Mariana Reinke

Una nueva oleada de ataques a silobolsa se produjo en los últimos días en el norte bonaerense con nueve bolsones rotos en tres campos diferentes, según denunció la Asociación Regional de Productores de San Antonio de Areco (ARPA).

Estas destrucciones son las mayores registradas este año , tras la rotura de un silobolsa de soja sucedida a principios de este mes en Llambí Campbell, 50 kilómetros al norte de la capital santafesina. En 2020, según un relevamiento realizado por LA NACION, hubo 170 silobolsas vandalizados en la región pampeana.

En San Antonio de Areco, dos de los hechos ocurrieron el miércoles por la noche. Uno de ellos aconteció en el deslinde de los partidos de Areco y Baradero donde a un pequeño productor que alquilaba unas 300 hectáreas de campo en esa zona le reventaron cuatro bolsones de almacenaje de soja con un cutter de punta a punta, aunque no le robaron nada, según informó ARPA. Otro sucedió esa misma noche en un campo cercano donde a otro chacarero le abrieron tres bolsones con trigo, soja y maíz.

En diálogo con LA NACION, Martín Sturla, presidente de ARPA dijo que “pareciera que solo lo hacen para causar daño a la gente que trabaja en el campo; es la primera vez que ocurre en la zona. “Es ideológico, rompen y se van” , indicó.

Días atrás, en la noche del sábado, en un establecimiento rural de la zona, sobre la ruta provincial 31, un productor también se encontró que le habían abierto dos bolsones repletos de trigo. Esta vez, los agresores se llevaron entre siete y ocho toneladas del cereal.

Sturla dijo que en este último hecho si bien los silobolsas estaban metidos en el medio del lote se lograban divisar de la ruta. “No se puede entender, solo lo hacen para causar daño. Las personas que realizaron este delito no les sirve para nada el cereal que se llevaron”, señaló. En este caso, según contó el dirigente, la Patrulla Rural bonaerense está avanzando en la investigación para el esclarecimiento del episodio.

Si bien no informó los nombres de los productores a quienes agredieron, el dirigente indicó que se realizaron todas las denuncias pertinentes. “Están marcando la cancha. Están hechas todas las denuncias y la Patrulla Rural hace lo que puede, con la ayuda de los productores, pero no alcanza. Los productores están indignados y embroncados porque no se hace nada y no hay castigo para los delincuentes”, puntualizó.

“Es como una pelotita de nieve que cae de la montaña y que cada vez se hace más grande. Hoy pareciera que es asintomático, que no pasa nada pero si esto continúa va a haber mucha tensión porque los productores van a reaccionar”, agregó.

En el 2020 fueron más de 170 los silobolsas vandalizados. A partir de diversos casos informados, un relevamiento que realizó LA NACION reflejó que en Santa Fe ocurrieron unas 68 roturas de silobolsas, en la provincia de Córdoba fueron alrededor de 46 destruidos, en Buenos Aires unos 45 y en Entre Ríos hubo unas 10 roturas.

Tras los ataques, varios diputados presentaron en el Congreso proyectos de ley para castigar con severidad este tipo de delitos, modificando el Código Penal pero luego no se avanzó al respecto.

/Fuente:LA NACIÖN)