A través de una reunión virtual, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) eligió la nueva Mesa Ejecutiva y Administrativa que regirá los rumbos de la entidad durante el periodo 2021-2022. La entidad designó como nuevo presidente, en lugar de Matías De Velazco, al contador público Horacio Salaverri, quien ya ocupó ese cargo entre 2012 y 2016. Al mismo tiempo, ingresaron tres nuevos miembros a la Mesa Ejecutiva: los dirigentes Guillermo Urruti (Sociedad Rural de Coronel Suárez), Ignacio Kovarsky ( Sociedad Rural de Trenque Lauquen ) y Gustavo Frederking (Sociedad Rural de Junín), en reemplazo de Fermín Echeverría ( Sociedad Rural de Balcarce)-cumplió funciones de protesorero, tesorero, prosecretario, secretario y vicepresidente-, Matías de Velazco (Asociación Productores de González Chavez) –cumplió funciones de prosecretario, secretario y presidente en dos periodos-, y Fernando Borachia (Sociedad Rural de Exaltación de la Cruz, Campana y Zárate), quien se desempeñó durante dos periodos como prosecretario. Así, la Mesa Ejecutiva de Carbap queda conformada por el flamante vicepresidente 1º, Pablo Clemente Ginestet, presidente de la Asociación Rural de Henderson; el vicepresidente 2º, Jorge Alberto Arocena, ex titular de la Sociedad Rural de General Pico y ex prosecretario y vicepresidente de Carbap; el vicepresidente 3º, Carlos Federico Petreigne, ex vocal, prosecretario, vicepresidente, presidente y actual vocal de la Sociedad Rural de Rauch. También, el nuevo secretario, Roberto Cittadini, quien fuera vocal y presidente por tres períodos de la Sociedad Rural de Pigüé; el prosecretario Ignacio Kovarsky, ex vicepresidente y presidente del Ateneo Rural de Trenque Lauquen; el prosecretario Gustavo Frederking, actual presidente de la Sociedad Rural de Junín; el tesorero Mariano Martin Williams, presidente de la Sociedad Rural de Pila en dos periodos entre 2010 y 2014; y el protesorero Guillermo Carlos Urruti, ex presidente de la Sociedad Rural de Coronel Suárez. (Fuente: LATECLA.INFO)