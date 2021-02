RMC GRAND NATIONAL 2021 – EVENTO #1 En su debut en la Junior Max de RMC Grand National, Thiago Falivene se quedó con la pole y con el 3° escalón del podio. El muy esperado inicio de la RMC Grand National, tuvo entre sus protagonistas de la clase Junior Max, a Thiago Falivene, quien en este Evento #1 de la categoría, hizo un muy buen debut. La cita que convocó al volante de San Antonio de Areco para este compromiso, tuvo lugar el pasado fin de semana sobre el kartódromo “Héctor Luis Pirín Gradassi”, de Colonia Caroya, Córdoba. Mostrando sus aspiraciones y su buena performance durante los entrenamientos previos, Thiago se afirmó como uno de los referentes del lote de la Junior Max. Esos registros conseguidos durante las prácticas, fueron revalidados al obtener la pole position en la etapa de clasificación. En la primera manga, logró sostenerse en la lucha por los primeros lugares y finalizar en pista en la 3ª posición, pero su unidad fue objetada en la revisión técnica. Solucionado ese inconveniente, en la 2ª batería, se quedó con el 4° lugar. Al completar toda la jornada sabatina, Thiago relató: “Estamos teniendo un buen debut en la categoría. Estuvimos muy adelante en los entrenamientos e hicimos la pole en la clasificación. En la primera manga quedamos 3°, pero nos excluyeron en la técnica por un problema que ya habíamos tenido en el 2019, con la “luz” de la bujía. Lo corregimos e hicimos una buena segunda manga y quedamos 4°. Vamos a tratar de ganar en la tercera, mañana (domingo), para largar lo más adelante posible en la Final. Hasta ahora, todo está muy bien, y estamos muy contentos de haber podido debutar con la pole position”. La jornada dominical fue nuevamente favorable para Falivene, quien en los entrenamientos se volvió a mezclar entre los tiempos referenciales de la divisional. En la tercera manga, obtuvo el 2° lugar y con este resultado, largó desde el 4° cajón de la grilla en la decisiva. En ese último capítulo del fin de semana, se mantuvo en puja por alcanzar el podio, concretando al término de la etapa, el 3° lugar. Cumplidos sus objetivos, aseguró: “Hoy fue también un día muy bueno. Estuvimos en la punta en el entrenamiento de la mañana, y en la manga quedamos 2°. Largamos 4° en la Final y pude remontar una posición. Quedamos 3° y estoy muy contento por haber llegado al podio”. Luego continuó para cerrar sus declaraciones: “Quiero agradecer a toda mi familia, a mis padres y a mi hermano Genaro, a mis abuelos, al equipo Trillo Racing que me entregó un misil, y a todos los que me apoyan: Construcciones Falivene, Maderera Esmoris, Falucho Automotores, Lo de Yanni, Transporte Ricardito, Perfumería Varela, a Nutribón, Crazy Twins, Sparco, y Herfei”. Con esta grata primera presentación en la Junior Max, Thiago Falivene se ubica en la 3ª posición de la divisional, con 66 unidades. La próxima convocatoria de este certamen será el fin de semana del 13 y 14 de marzo, en circuito aún a determinar por la organización. RMC GRAND NATIONAL 2021 – EVENTO #1

Kartódromo “Héctor Luis Pirín Gradassi”, Colonia Caroya (Córdoba) JUNIOR MAX

Clasificación: 1. Falivene, Thiago 51,094 1ª Manga: 1. Dianda, Marco, 2. López, Nazareno, 3. Strazzolini, Thiago, 4. Vicino, Luciano, 5. Moreyra, Lisandro, 6. Fenoglio, Marco, 7. Rodriguez, Lucio, 8. Yacobucci, Thiago, 9. Echarri, Salvador, Ex. Falivene, Thiago.

2ª Manga: 1. Dianda, Marco, 2. López, Nazareno, 3. Strazzolini, Thiago, 4. Falivene, Thiago, 5. Moreyra, Lisandro, 6. Rodriguez, Lucio, 7. Fenoglio, Marco, 8. Vicino, Luciano, 9. Echarri, Salvador, Nc. Yacobucci, Thiago.

3ª Manga: 1. Dianda, Marco, 2. Falivene, Thiago, 3. Strazzolini, Thiago, 4. Vicino, Luciano, 5. Rodriguez, Lucio, 6. Fenoglio, Marco, 7. Moreyra, Lisandro, 8. Echarri, Salvador, 9. Yacobucci, Thiago, 10. López, Nazareno. Final: 1. Dianda, Marco, 2. Strazzolini, Thiago, 3. Falivene, Thiago, 4. López, Nazareno, 5. Rodriguez, Lucio, 6. Moreyra, Lisandro, 7. Vicino, Luciano, 8. Yacobucci, Thiago, 9. Echarri, Salvador, Ex. Fenoglio, Marco. Campeonato Extraoficial: 1. Dianda, Marco 107, 2. Strazzolini, Thiago 71, 3. Falivene, Thiago 66, 4. López, Nazareno 63, 5. Rodriguez, Lucio 47, 6. Moreyra, Lisandro 43, 7. Vicino, Luciano 39, 8. Echarri, Salvador 24, 9. Yacobucci, Thiago 24, 10. Fenoglio, Marco 16 Para más información sobre los campeonatos en los que participa Thiago Falivene ingresar a www.e-kart.com.ar. Colonia Caroya (Córdoba), 07/02/2021

