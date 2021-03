“A los que esperan la indignación del gobierno respecto de lo que pasa en Formosa, les cuento una pequeña historia: yo trabajaba en un programa de la TV Pública, hace un mes hablé mal de Formosa, y a la semana siguiente me dijeron que no fuera más. Sean prudentes en sus esperanzas”, escribió ayer a las 21.29 Joaquín Sánchez Mariño en su cuenta de Twitter y dejó al descubierto la situación que vivió en la emisora que dirige Rosario Lufrano.

Según pudo reconstruir LA NACION con fuentes del programa Alta Voz, que se emite todas las tardes de 17.30 a 19 en el canal estatal, los detonantes del apartamiento de Sánchez Mariño fueron una crítica al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, tras sus dichos sobre los Derechos Humanos en Formosa, y una serie de preguntas, una semana después, a una entrevistada que defendió el accionar de Gildo Insfrán.

En el programa había -digo había porque después de esas dos situaciones la sacaron- una sección donde se hablaba de noticias y política. En ese contexto es que Joaquín, al escuchar las declaraciones de Cafiero donde decía que al gobierno no se le podía decir qué hacer con los Derechos Humanos, cuestionó la posición del ministro coordinador.

Eso fue el 1° de febrero. La semana siguiente deciden entrevistar a una chica desde Formosa que defendía, en parte, las medidas de Insfrán, y Joaquín fue incisivo con las preguntas y eso no gustó”, explicaron a este medio desde el equipo de trabajo.

Lo que sucedió después, según la reconstrucción, es que hubo una serie de reuniones entre la producción del programa y la gerencia del canal donde se decidió que en el programa no se hablaría más de política.

“Luego de eso, que pasó un lunes, Joaquín fue un miércoles y la siguiente vez que le tocaba venir lo llamaron para decirle que no fuera porque el programa había cambiado la dinámica y no querían hacer más temas políticos”, detallaron a LA NACION las fuentes consultadas.

La sección que fue levantada se llamaba “Cata de noticias” y hacía juego con el nombre de la conductora del programa, Catalina de Elía. Tanto ella como su coconductor, Juani Velcoff Andino, se mostraron cercanos a Sánchez Mariño por lo sucedido.

“Los dos conductores siempre dieron su opinión y muchas veces fue crítica al gobierno. Pero como son los que están al frente del programa es más difícil que les puedan decir o hacer algo como pasó con Joaquín. Incluso, ellos quisieron hablar con las autoridades por lo sucedido, pero Joaquín les pidió que no intercedieran. Que ya no se sentía cómodo a raíz de lo sucedido”, cerraron.

En un breve diálogo con LA NACION, Sánchez Mariño dijo: “Me parece poco importante mi situación. Acá lo importante es lo que pasa en Formosa. Yo conté mi experiencia, pero solo en ese marco”.

Consultada por LA NACION, Lufrano, la Presidenta de Radio Nacional y TV Pública, dijo: “Eso es mentira. La TV pública no produce Alta Voz, lo hace una productora externa”.

Para evitar que Sánchez Mariño hiciera reclamos, la explicación que recibió de la producción por su apartamiento fue que se había decidido que los integrantes del equipo en pantalla tenían que tener menos de 25 años. La edad de Sánchez Mariño es 35. Ambos conductores también están por encima de los 30 años.

“No es por algo que dijo. A nadie se le dice lo que tiene que decir. Lo que hicimos fue un trabajo de reestructuración artística. Decidimos que el programa se tenía que enfocar en los temas que les interesan a los más jóvenes”, dijo a LA NACION Karina Castellano, productora general de Alta Voz.

Castellano agregó: “Lo que pasó con Joaquín pasó con otros columnistas que no están más. No es algo personal en contra suyo. Tampoco es que sacamos la sección ´Cata de noticias´ por este tema. Simplemente es que no nos queríamos atar a cinco noticias de actualidad. Queremos darle otra estética al programa, que se comenzará a ver este mes”.

Tras la publicación de la nota, los conductores del programa se contactaron con LA NACIÓN y dijeron: “Los conductores de Alta Voz Catalina de Elía y Juani Velcoff Andino queremos aclarar que hemos trabajado en el marco de la libertad de expresión durante cada uno de los programas de Alta Voz . A pesar de que Alta Voz no es un programa político y quienes opinan son los jóvenes de todo el país en el marco de la pluralidad, hemos sido y somos críticos de este gobierno con Formosa, con los vacunados vip, con la violencia institucional, la pobreza entre otros temas y jamás hemos recibido un cuestionamiento, orden o bajada de ningún tipo. Estamos agradecidos de poder ejercer nuestro trabajo con libertad. Nativa, la productora que realiza Alta Voz, nos explicó tras la desvinculación de Joaquín que por temas de artística decidieron bajar la edad de los columnistas”.