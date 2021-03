Eliana Luján Furi.

Una adolescente de 17 años es intensamente buscada por familiares y la policía desde el pasado 4 de marzo cuando salió de su casa en el partido bonaerense de Capitán Sarmiento para ir a la escuela, pero luego se supo que nunca ingresó al establecimiento, informaron este martes fuentes judiciales y policiales.

Todo se inicio el jueves pasado a las 7:50 cuando Eliana Luján Furi salió de su casa junto a su hermana de 14 años en dirección al establecimiento educativo ubicado en Colón, entre Rivadavia y Mármol, al que no ingresó y desde entonces no hay datos sobre su paradero.

De acuerdo a la denuncia policial, realizada por la madre, la adolescente que tiene tez trigueña, ojos marrones, pelo castaño oscuro, es delgada, mide 1,65 y no tiene piercings ni tatuajes, se llevó ropa y una escasa suma de dinero de su casa.

Poco después, ese mismo jueves, personal policial comenzó una intensa búsqueda en distintas zonas de ese distrito de la zona oeste del Gran Buenos Aires, aunque se sospecha que ya no está en la ciudad.

“No sabemos para qué lado se fue ni con quién. Revisaron las cámaras y no hay noticias. Miramos todas las cámaras para ver dónde podría haber pasado pero no se la ve”, contó Claudia, la mamá de Eliana, en diálogo con FM Sarmiento.

La mujer contó que la familia tenía previsto viajar el viernes 5 de marzo a Chaco para radicarse en esa provincia, y que la adolescente no estaba de acuerdo con esa decisión familiar, aunque en los últimos días parecía haber cambiado de opinión.

“Quiero que sepas que yo te estoy esperando para que vuelvas a la casa, te pido por favor que vuelvas, de mil maneras, que por favor vuelvas a casa. Nosotros te estamos esperando, te queremos muchísimo y nos haría muy feliz que vuelvas”, dijo Claudia en diálogo con C5N.

Al momento de la desaparición, la adolescente vestía jean bordó, musculosa verde oscura, buzo bordó con letras blancas y zapatillas de lona marrón claro y llevaba una mochila azul con estampa de corazones y conejos, indicaron los investigadores.

El pasado domingo se realizó una movilización en Capitán Sarmiento para reclamar por la aparición de la joven, junto a las agrupaciones de mujeres locales, pero hasta el momento los investigadores no encontraron rastros de Eliana pese a que se realizaron algunos allanamientos en la zona. (Dib)