A menos de dos semanas de celebrarse las elecciones partidarias en territorio bonaerense, la interna radical toma cada vez más temperatura. En las últimas horas, dirigentes de peso nacional se sumaron a la pelea y salieron con los tapones de punta de un bando como de otro.Por caso, Mario Negri, jefe de bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados de la Nación, quien manifestó en más de una ocasión su apoyo a Maximiliano Abad, su par en la Provincia, cargó contra Martín Lousteau, alineado al sector que lidera el sanisidrense Gustavo Posse.“Yo no discuto personas, discuto ideas. Me tocó un radicalismo ganador y uno perdedor. Nunca me fui. Fui candidato en 2007 a gobernador de Córdoba cuando la mitad de la UCR se fue al kirchnerismo. Para mí la política está asociada a valores. No hubiera sido ministro de Cristina”, sentenció en declaraciones televisivas. Quien salió a respaldar la postura del cordobés fue el ex vicegobernador Daniel Salvador, actual presidente del centenario partido. “Mientras alguno era ministro del Kirchnerismo y otros se paseaban por diferentes partidos para salvarse, quedaron radicales defendiendo los valores del partido. Es lamentable que ahora que la UCR está fortalecida, aparezcan estas críticas infundadas”, disparó. Hace apenas unas horas, el senador nacional cuestionó con dureza el presente de la Unión Cívica Radical: “Basta del partido que les tiene miedo a las mujeres, a los jóvenes y a la rebeldía, del partido que no puede mirar a los ojos a la generación del 83, del partido que habla de los próceres y no los honra”. Lousteau estuvo este miércoles acompañando a Posse en Avellaneda, en el marco de las últimas recorridas por la Provincia antes de acudir a las urnas, el próximo 21 de marzo. Unos días antes, más precisamente el 13 de marzo, cerrarán la campaña en Ituzaingó. Maxi Abad, en tanto, estuvo de paso por el distrito de General Paz, donde visitó el Comité local y habló con dirigentes partidarios locales. Son dos listas las competirán por suceder a Daniel Salvador al frente de la conducción boina blanca de la Provincia. Una, la oficialista, encabezada por Abad, secundado por la intendenta de General Arenales, Érica Revilla. La otra nómina, comandada por el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, lleva a la vicerrectora de la Universidad Nacional Noroeste (UNNOBA), Danya Tavela, como candidata a vice. Ambos espacios coinciden en que la UCR debe permanecer dentro de la alianza opositora mayoritaria, pero hay enfoques distintos de cómo continuar esa relación, y allí estriban las diferencias más sustanciales que obturaron la unidad. (Fuente: LATECLA.INFO)