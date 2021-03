El actual Intendente de Capitán Sarmiento explicó en comunicación con La Tecla su primer encuentro con la Justicia tras el pedido de postergación del trámite que tenía turno el 27 de noviembre del año pasado. “Estuve muy tranquilo, por zoom y bastante corto, respondí por las preguntas que tenía el secretario de la jueza, que también estaba, y les resumí las razones por las cuales no había ningún delito sino todo lo contrario, habíamos hecho un gran trabajo para mejorar las condiciones para los usuarios reduciendo el costo que tenían respecto de lo que estaba reglamentado hasta ese momento y presenté las pruebas con toda la documentación”. En ese sentido, el ex ministro de Energía precisó que “No veo más que esperar que una vez que lea todo y llame algún testigo más si es que necesita la jueza, haya un sobreseimiento como debe ser en función de lo presentado”. Cabe recordar que la indagatoria había sido requerida por la fiscal federal Paloma Ochoa, en el marco de la causa en la que se investiga el dictado, en 2018, de la Resolución 20, con la que Iguacel había habilitado a las empresas distribuidoras de gas a cobrar un incremento extra a partir de enero de 2019 en las tarifas para compensar los efectos de la devaluación del peso, en detrimento de los usuarios. Para la representante del Ministerio Público Fiscal, el entonces secretario de Energía “evidenció su interés directo en beneficiar a las empresas de distribución de gas, garantizándoles un ingreso económico extraordinario y fraudulento”. Ante estas acusaciones, el exministro de Energía durante la gestión de Mauricio Macri, disparó que la imputación “es una gran mentira del relato kirchnerista, porque el precio del gas de la compra venta siempre estuvo dolarizado. desde Menem pasando por todos los presidentes hasta hoy”. En ese plano, señaló que “una de las pruebas que adjunte es una resolución del actual gobernador Kicillof, exministro de Economía, en conjunto con el secretario de Comercio y el secretario de Energía, Moreno y Cameron, donde fijan un precio para los productores de gas donde iba a ser pagado por el Estado en 7,5 u$d por millón de BTU (unidad de medida del gas)”. Además, se defendió ante la acusación y remarcó que “el hecho de que la devaluación se traslade a los usuarios no me correspondía a mi decirlo o no, ya lo había decidido el Enargas, adjunte copias de esa resolución en tal sentido”. Iguacel insistió en el tema de la dolarización de las tarifas y las ganancias de las distribuidoras: “hoy sigue pasando porque el dólar cambia de precio todos los días o sea que el mes que viene las productoras cobran más en pesos y dentro de seis meses van a cobrar más en pesos y ese costo lo paga el estado y se lo traslada a todos los consumidores de la Argentina a partir de los impuestos para pagar los subsidios. Por último, se refirió al precio del servicio durante su gestión y añadió “7,5 dólares es un precio exorbitante. En mi gestión, a través de licitaciones transparentes en el mercado electrónico de gas, lo bajamos de 4 dólares y hoy está abajo de ese número con valores en verano de hasta 2 dólares, producto de las inversiones que se hicieron del 2015 al 2019 con el aumento de inversión de gas. Después quién paga ese precio del gas es otra discusión”. “Hoy la política tarifaria es que lo pagan todos los argentinos no sólo los que consumen gas. Durante la gestión anterior solamente lo pagaban los consumidores de ese propio gas, es injusto que un chaqueño que no tiene gas cuando compre un paquete de fideos pague en el IVA impuestos para subvencionar a aquellos que viven en Recoleta en un departamento con caldera central del edificio”, finalizó. Luego de la publicación de ésta nota, el diputado Nacional por el Frente de Todos, Rodolfo Tailhade cruzó al actual jefe comunal de Capitán Sarmiento y lo acusó de “corrupto” y de “tomar por idiotas” a los argentinos. (Fuente: La Tecla.info)