El concejal Marcelo Pereyra opinó acerca de las elecciones internas de la Unión Cívica Radical y en tal sentido manifestó que ve bien al radicalismo tanto en la Nación como en Provincia con muchas ganas de lograr un liderazgo o al menos significar una alternancia y rotación de la diferentes fuerzas que componen el Frente pero que eso depende del potencial de sus candidatos; a nivel nacional considera a dos candidatos que pueden ser muy valiosos como Alfredo Cornejo y Facundo Manes.

Agregó que las posibilidades tienen que ver con las potencialidades que el partido tenga través de la combinación de sus figuras; recordamos que en el 2015 la UCR llevó como candidato a Ernesto Sanz que no logró imponerse en las primarias.

Por eso cree en las propuestas, en lograr cuadros y buscar los candidatos que tengan potencial electoral en el electorado, para lograr un mayor protagonismo, protagonismo que tiene que ver con esa articulación; por eso en estas internas de la Provincia de Buenos Aires apoya a la Lista 23de Maximiliano Abad y Gastón Manes y también como estrategia está convencido que es hora que Facundo Manes salga a la cancha y pueda ser un buen candidato a la presidencia.

Reconociendo no ser candidato, al apoya la lista que encabeza Abad porque desde 2015- incluyendo los dos períodos de la presidencia de Daniel Salvador-, el radicalismo ha recuperado mucha presencia; había municipios en los que no tenía concejales, intendente, consejeros escolares y menos aún diputados y hoy hay muchos intendentes y así otros funcionarios importantes a lo largo y ancho de la provincia y se han recuperado municipios que no se gobernaban.

En el conurbano hay presencia que no había y no pretende que Maxi haga lo mismo que Salvador; si, que la conducción sea mejor y desde ese punto de vista apoya ya que si se analiza la misma se ve a dirigentes que han estado en la conducción y otros que nunca estuvieron y una mujer que va a secundar a Abad y a Gastón Manes que muestran una clara vocación de gobierno como un buen primer paso.

Reconoce Pereyra que hay figuras importantes como Martín Lousteau que apoya la lista de Posse pero considera que Martín no juega nada en la provincia de Buenos Aires, el está en la competencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya que Larreta no tiene posibilidades de reelección. Y dice de acompañarlo si es candidato en CABA.

Respecto a las PASO esto amerita considerar una reforma integral del sistema político pero hoy estamos en el medio de rio y no caben reformas; lo conveniente sería que haya PASO solo donde hay contienda; sino no. Pero lo que debiera incorporarse es el sistema de boleta única así se evita un gasto enorme y se eliminan situaciones tramposas.

Cree en Maximiliano Abad y la posibilidad de ir por más, profundizar esta línea dentro de Juntos por el Cambio y hay una señal colectiva de apoyo del 95% de los intendentes, de diputados y senadores provinciales lo que significa apoyo territorial muy fuerte, situación que no es menor porque muchas veces se han tomado resoluciones desde el recordado comité de Paseo Colón y hoy frente a la plaza Moreno en La Plata, sin tener claro articulación con el territorio; la propuesta debe ser mucho más amplia.

Dentro de lo local considero que la renovación ya llegó con la conducción y el trabajo de Nano Perea; en el 2015 había dos concejales radicales, hoy 4 de un total de 8 y eso también más allá que el intendente represente a una agrupación vecinal, no hay dudas que su origen sea radical y eso también se da en el conurbano con concejales y consejeros escolares.

La política-agregó el concejal-, consiste hoy en día en dar a la comunidad una mejor calidad de vida porque si nos pasamos hablando de las internas y las elecciones no es su función; hay que desarrollar políticas públicas que favorezcan a la gente.

Yamil Barañuk significa la continuidad de una línea pero tiene obligación de acrecentarla de seguir mejorando, es candidato a presidente pero integra una mesa con diferentes ideas que tiene que considerar.

La gestión de Francisco Ratto se ha visto condicionada por diferentes factores negativos- la pandemia entre ellos-, pero trató de cumplir las promesas de campaña principalmente en salud potenciada por el impacto de la pandemia que cambió lo planificado y cree que de a poco se van a ir desarrollando una serie de actividades pendientes . Recién cuando pase la pandemia o hacia fines de este año se podrá analizar mejor su gestión que en general es muy buena.

Respecto a la interna radical ratificamos nuestro apoyo a Abad y Gastón Manes, quiero que Facundo Manes sea nuestro próximo presidente y la posibilidad del gran cambio con un salto de calidad que nuestro país necesita con un cambio de rumbo, pero un cambio de rumbo que nos contenga, con una propuesta altamente superadora que nos permita que el radicalismo dentro de Juntos por el Cambio, ponga a sus mejores hombres en los lugares claves.