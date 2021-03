¡Situación actual Covid! En Conferencia de Prensa el Intendente Municipal Francisco Ratto junto al Secretario de Salud Fernando Spina y el Director del Hospital Favio Crudo, expusieron la situación epidemiológica de San Antonio de Areco llamando a la reflexión de los vecinos, sobre la importancia de seguir cuidándonos y extremando las medidas de prevención: lavado de manos, uso de barbijo y distancia social, las que ya conocemos y son de nuestra responsabilidad, debido que comienzan meses más fríos y todo indica que los contagios irán en aumento, como viene sucediendo en todo el mundo.

Una muy dura, casi dramática advertencia hicieron el intendente Francisco Ratto y las autoridades sanitarias encabezadas por los doctores Fernando Spina y Favio Crudo.

Los profesionales, presentados por el intendente, manifestaron inquietudes ante la situación epidemiológica que cada vez es mas complicada no solo en Areco sino también en la región y el país.

En principio el doctor Crudo fe muy claro al decir que la situación es muy mala especificando tres factores determinantes como son un incremento de contagios que fue primero por las fiestas, luego las vacaciones y finalmente reuniones sociales y de otro tipo que complican el panorama cuando estamos aún con temperaturas de verano.

Además que durante el año pasado no hubo circulación de enfermedades respiratorias lo que sí puede haberla ante la entrada de los frió y como último factor mencionó la falta de vacuna.

Otro factor que consideró de importancia es el cansancio del personal de salud que trabajó diariamente durante 365 días.

Considerando que en ese año se lograron resultados interesantes ahora se nota un relajamiento;“Estamos preocupados. La situación es mala a nivel regional. Sabemos que hay cansancio, pero hay gente que no asume las responsabilidades. No hay vacunas, y mucha gente que se vacunó no le correspondía. Tenemos 3 de las cepas problemáticas circulando en argentina.”