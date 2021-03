El notorio incremento de casos de COVID-19, sostenido durante varios días,trajo la consiguiente preocupación entre las autoridades municipales y especialmente el equipo de Salud.

Decididos como es habitual a ocuparse prioritariamente del tema se están estudiando la posibilidad de nuevas medidas para tratar de evitar la propagación del virus.

Hay que recalcar, una vez más la escasa colaboración de cierta parte e la comunidad que parece no comprender el peligro que genera no cumplir con las medidas elementales de prevención como distanciamiento social y uso de tapabocas y las ya comunes reuniones sociales clandestinas.

Basta mirar alrededor y se podrá comprobar la falta de cumplimienti de esass medidascomo si se descontara que “a me no me va a tocar”.; craso error por ese razonamiento estúpido.que después pagamos todos a través del contagio.

El Intendente Francisco Ratto. junto al Equipo de Salud y funcionarios estuvieron reunidos para analizar la situación COVID-19 frente a la aceleración de los contagios y la segunda ola.