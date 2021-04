Jorge Solmi, Secretario de Agricultura de la Nación.

Ayer a través de las redes sociales, el Secretario de Agricultura de la Nación, Jorge Solmi, informó que recibió amenazas a través de audios de Whatsapp y dos mensajes escritos: uno en un buzón de su oficia en la ciudad bonaerense de Pergamino y el otro en el parabrisas del vehículo de su Secretario. El funcionario ya realizó la denuncia en la Justicia Ordinaria y hoy se presentará ante una fiscalía Federal en San Nicolás.

Solmi es un dirigente histórico de la Federación Agraria Argentina, que luego saltó a la política para participar del Frente Renovador de Sergio Massa, desde donde ocupó una banca como diputado provincial en la legislatura bonaerense, y en febrero pasado asumió como Secretario de Agricultura en reemplazo de Julián Echazarreta.



Jorge Solmi

En su cuenta personal de Twitter, el funcionario nacional publicó el siguiente mensaje: “Ayer me pasaron unos audios muy violentos y hoy recibí estas dos amenazas. Lamento tanto que en un domingo de Pascua, con las pérdidas que venimos sufriendo y la necesidad de reconstruir nuestro país haya quienes piensen que la salida es la violencia y no el diálogo”.

Según consta en dicho mensaje, los mensajes que recibió el Secretario de Agricultura fueron los siguientes: “Solmi!! Cuidate vos tu Flia y Secretario. Ojo con andar en la calle solo!! Cuidadooo!!!!” En tanto, en otro mensaje que mostró el funcionario le pusieron: “Solmi Cuidate!!! Vos Tu Flia y Secretario!.

Si bien será la Justicia la que tratará de terminar el origen de las amenazas, esta mañana en declaraciones a un canal C5N, el Secretario de Agricultura, dijo que hay algunos productores agropecuarios que “están enrolados en la oposición”. Y en ese sentido, en su ciudad natal y de residencia, Pergamino, los productores han expresado su malestar por los cambios que tuvo la carrera de Jorge Solmi.

Solidaridad y repudio

Una vez que se conoció el hecho, fue inmediata la solidaridad de funcionarios, dirigentes agropecuarios y ex integrantes de la cartera de Agricultura, con Jorge Solmi, mediante las redes sociales.

La Jefa de gabinete del ministerio de Agricultura, Diana Guillen, expresó en su cuenta de Twitter: “Fuerza Jorge. ambos sabemos que el camino de una Argentina justa y con inclusión tiene estos desatinos”. Otro de los funcionarios que se solidarizó con Jorge Solmi, fue Sergio Federovisky, actual Viceministro de Ambiente de la Nación: “Esto no es opinable. Repudio absoluto a estos canallas”, dijo.

Por otro lado, Guillermo Bernaudo, ex Secretario de Agricultura durante el gobierno de Mauricio Macri, sostuvo: “Una vergüenza. Me tocó alguna. Mi solidaridad como antecesor y en lo personal. Abrazo”. Santiago del Solar, ex Jefe de Gabinete del ministerio de Agricultura, señaló: “Si hay alguien con quien disiento ( en prácticamente todo ) es con @JorgeSolmi. Pero esto es de cobardes. No se amenaza a nadie”.

Desde las entidades del campo, se pronunció el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y la Pampa (CARBAP), Horacio Salaverri, publicó el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter: “Repudio total a este tipo de actos cobardes. Mi total solidaridad para con vos @JorgeSolmi”. Además, Alfredo Paseyro, Director Ejecutivo de la Asociación Semilleros Argentinos, también repudió las amenazas a Jorge Solmi: “Ni aquí ni en ningún lugar la violencia es el camino. Lamento mucho lo sucedido. Un abrazo y saludos a tu familia”.

Audios y descargo

Jorge Solmi hizo mención a que el fin de semana circuló en diferentes grupos de Whatsapp audios con agresiones verbales hacia su persona, donde uno de los cuales decía: “Algo hay que hacer con estas lacras”.

En declaraciones a la prensa, el funcionario señaló que “los mensajes salieron de un grupo de productores autoconvocados de Pergamino”. Desde ese espacio emitieron hace instantes un comunicado repudiando enérgicamente cualquier amenaza o forma de violencia política. “Estas amenazas no representan el espíritu de este grupo. Por lo dicho, no vamos a permitir que se ponga en boca de todos el buen nombre de quienes integramos este colectivo”, manifestaron los autoconvocados.

Además, los autoconvocados reclamaron que de manera urgente “se determine el origen de estos lamentables episodios que no contribuyen en nada a las soluciones que necesita el sector y quedamos a entera disposición de la Justicia para contribuir en el esclarecimiento de los mismos”.

En el comunicado recordaron que el actual Secretario de Agricultura fue líder de los piquetes que en 2008 llevaron adelante la lucha contra la 125, por la que se buscaba implementar un plan de retenciones móviles a las exportaciones agropecuarias. “Por aquellas épocas, Solmi alentaba el corte de rutas contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner”, manifestaron.

Por último, el Grupo de productores autoconvocados de Pergamino aseguró que los integrantes del mismo llevan adelante la difusión de la problemática del sector y hablando permanentemente con diferentes actores de la vida política argentina. “Creemos que el diálogo es el puente indispensable para sacar al campo de la situación de asfixia al que se lo viene sometiendo sistemáticamente por ser el mayor aportante de divisas al país”, concluyó el comunicado.

Infobae