Para la investigadora argentina de enfermedades infecciosas María Soledad Ramírez, su objetivo final es contribuir a la lucha contra la farmacorresistencia.

Nacida en Buenos Aires con experiencia en microbiología molecular e investigación clínica, Ramírez llegó a Cal State Fullerton en el otoño de 2014. Desde entonces, ha establecido un programa de investigación de resistencia a los antibióticos activo e innovador que involucra a estudiantes de pregrado y posgrado en cada paso.

Con bacterias resistentes a los antibióticos que causan millones de infecciones y miles de muertes cada año, su trabajo se centra en una bacteria de especial preocupación: Acinetobacter baumannii. Es uno de los patógenos bacterianos más poderosos y mortales y difícil de erradicar en personas con sistemas inmunitarios debilitados y en entornos hospitalarios .

“El descubrimiento de nuevos tratamientos es fundamental para combatir las infecciones causadas por patógenos intratables”, dijo Ramírez, profesor asociado de ciencias biológicas. «Además, comprender cómo se comporta este patógeno en diferentes entornos, como entornos hospitalarios, dará como resultado enfoques novedosos para controlar el desarrollo de resistencia a los antibióticos en A. baumannii».

Para hacer frente a la crisis de resistencia a los medicamentos, el laboratorio de Ramírez se centra en el estudio de la resistencia a los antibióticos: la diseminación y evolución, y el impacto en la morbilidad y mortalidad de las infecciones bacterianas.

Debido a que su productividad y pasión por la ciencia no tienen paralelo y su investigación es notable entre la comunidad científica internacional, Ramírez ha sido seleccionada como la ganadora de este año del premio L. Donald Shields Excellence in Scholarship and Creativity Award. El presidente de CSUF, Fram Virjee, anunció su selección en la reunión virtual del Senado Académico de hoy (8 de abril).https://player.vimeo.com/video/391616827

Virjee contó cómo Ramírez está transformando la vida de sus estudiantes, incluida Jennifer S. Fernandez ’19 (MS biología), quien escribió una carta en apoyo de su mentor de la facultad.

“Cuando me uní al laboratorio del Dr. Ramírez, no tenía experiencia en investigación, pero rápidamente aprendí que no significaba nada para mi nuevo mentor. Sabía que era capaz de convertirme en la investigadora en la que nunca creí que pudiera llegar a ser ”, relató Fernández, y agregó que, como estudiante universitaria de primera generación, pudo sobresalir en ciencias gracias a su tutoría.

«¿Puedes obtener un testimonio mejor que ese?» Virjee dijo, y agregó que Ramírez, a través de su trabajo, está «literalmente salvando vidas con su erudición, creatividad e investigación».

El premio se entrega a un miembro de la facultad cada año por su excelencia en la investigación y las actividades académicas y su compromiso con la misión educativa de la universidad. El homónimo del premio fue el segundo presidente de Cal State Fullerton de 1970 a 1980.

«Dr. Ramírez ha sido un miembro de la facultad muy productivo, pero lo que es más importante, un modelo a seguir tanto para los estudiantes como para el profesorado sobre cómo expandir los horizontes de su laboratorio mientras contribuye fuertemente al desarrollo de los estudiantes, su campo y la universidad ”, dijo Marcelo Tolmasky, profesor. de ciencias biológicas y recibió el premio de profesor destacado de CSUF y el premio a la excelencia en becas y creatividad de L. Donald Shields.

Tolmasky, quien la nominó para el premio, y Ramírez han sido colaboradores desde hace mucho tiempo . Primero trabajó con ella cuando ella era una estudiante de posgrado visitante en su laboratorio, luego como mentor de becario postdoctoral y ahora como colega.

Alumnos, profesores y colaboradores actuales y anteriores en los EE. UU. Y de laboratorios de todo el mundo, en Argentina y Alemania, también elogiaron al científico reconocido internacionalmente y enviaron cartas de apoyo.

“Como científico, el Dr. Ramírez ha hecho contribuciones significativas a nuestra comprensión de la resistencia bacteriana a los antibióticos; un campo de investigación con implicaciones directas para la salud humana. Como educadora, ha servido como modelo a seguir de cómo se ve la excelencia en la erudición y, al hacerlo, ha impactado e inspirado a cientos de estudiantes en CSUF y más allá ”, escribió Merri Lynn Casem, presidenta y profesora de ciencias biológicas.

Pasión por la investigación y la docencia

En su enseñanza, Ramírez fomenta el pensamiento crítico, la discusión y la reflexión, señaló Marie Johnson, decana de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas.

«Dr. Ramírez es una mentora ideal, ya que encarna lo que significa ser una maestra erudita ”, agregó Johnson. “Su pasión por la investigación, su capacidad para guiar y desarrollar estudiantes investigadores, el éxito en la obtención de fondos externos y las contribuciones a la ciencia original son ejemplares. Ella es digna de elogio por sus muchos logros ”.

Ramírez anima a sus alumnos a trabajar juntos para hacer contribuciones significativas al campo de las enfermedades infecciosas . Sus alumnos presentan su trabajo en congresos regionales, nacionales e internacionales y han ganado premios en concursos de investigación. Muchos de los estudiantes de los que ha sido mentor han cursado estudios de posgrado o han comenzado carreras en empresas de biotecnología.

Hasta la fecha, ha sido coautora de más de 100 artículos de literatura primaria, dos capítulos de libros y ha realizado más de 120 presentaciones en reuniones científicas. Su trabajo publicado incluye 62 artículos revisados ​​por pares en revistas de alto impacto, de los cuales 46 tienen como coautores a estudiantes de CSUF.

Su programa de investigación ha sido financiado por diversos organismos becarios nacionales e internacionales, como los Institutos Nacionales de Salud, el Servicio Alemán de Intercambio Académico, el Consejo Nacional de Investigaciones de Argentina y la Secretaría de Ciencia y Tecnología de Argentina. Ramírez es miembro del consejo editorial de las revistas Frontiers in Microbiology, Scientific Reports y Antibiotics.

Ramírez ha recibido elogios por su trabajo, incluyendo una Beca de Investigación Fulbright CONICET 2011, el Premio ICAAC Joven Investigador 2012 de la Sociedad Estadounidense de Microbiología, el Premio a la Investigación Sobresaliente 2018 de la universidad y el Premio a la Investigación Titan on the Rise 2018 de la Oficina de Investigación de CSUF. y proyectos patrocinados. Obtuvo un doctorado en microbiología y una maestría en bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.

Fuente: http://news.fullerton.edu/2021/04/scientist-receives-shields-award-for-work-to-fight-drug-resistance/?fbclid=IwAR1EWUk5D7uMQ5KA61mRs4FVz16aCvSQnhZwG0ZHlp1Jscc28QmeVqZvdDo