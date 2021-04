ACA TENEMOS AL TÍTERE K

No puedo creer lo que dijo el presidente, que bronca da sus dichos , que el sistema de salud privado se relajó operando cosas que pueden esperar y eso ocupa camas para tratar el COVID . Señor presidente le digo con todo respeto, que no existe una sola patología que requiere internación en UTI , antes de la pandemia el sistema de salud siempre al borde del colapso , por politraumatismos, por traumatismo de cráneo, cáncer que deben ser extirpados quirúrgicamente y eso requiere en muchos casos cuidados intensivos , colocación de prótesis para que la gente pueda caminar, etc , etc podemos hacer una lista interminable. Son problemas de salud que requieren atención y no pueden esperar más. Eso hace que ahora esté crítico el sistema de salud ni hablar del agotamiento que tenemos los trabajadores de la salud , que estamos al frente desde el momento cero de esta pandemia y lo hacemos por vocación de servicio, porque han bonificado a camioneros o gente que usurpan terrenos y me pregunto si los diputados y senadores le restringieron los viáticos al hacer las sesiones a distancia en su hogar, ni hablar del diputado que estaba practicándole sexo oral a su novia . Me pregunto que paso con el velorio de maradona , me pregunto de las marchas de piqueteros, eso acaso no son fuentes de contagio ? .

Además el principal relajado no sería usted que se contagió de COVID acaso no pregona usted de la distancia social y el uso del barbijo, hay que ser caradura de hablar de relajamiento . Me pregunto que paso , que iban a fabricar vacunas en Argentina , las de Astra Zeneca y las estamos recibiendo de otros países, Después de ver a tanto personal de la salud afectado por este virus , enfermos o muertos .

Este país con clase gobernante que tenemos , nunca vamos a salir adelante .

No sé si será la medida acertada cerrar los colegios por “15 dias” supuestamente , el año pasado , las medidas eran por 15 días, que se transformó en 8 meses . Si en el 2020 eran los mayores de 60 con enfermedades, en 2021 , la gente en edad económicamente activa 20 a 60 sin patologías , que hay una buena cantidad de afectados e internados y el 2022 , espero que no sean los niños , ellos sienten y sufren los miedos propios y los del adulto también, y para que se desarrollen cognitivamente y psicológicamente necesitan del contacto de sus padres, que van hacer si no van al colegio . Y vimos que muchos jóvenes sin ir al secundario , se juntaban y hacían fiestas clandestinas.

Esta pandemia además de mostrar lo mejor y lo peor de cada uno y como sociedad, demuestra lo paupérrimo de las instituciones en la Argentina. Desde hace años hay hacinamiento en las escuelas en los medios de transporte, en los hospitales. Si se paró casi 1 año la escuela, porque no se aprovecha en mejorar las condiciones edilicias de las escuelas, donde en cada grado haya 20 alumnos por curso y no 40 , porque no se subsidio al transporte para comprar más colectivos y trenes , subes para que la gente pueda viajar sentada como debe ser y vuelan a restringir el transporte público jodiendole el trabajo a mucha gente que tiene que viajar kilómetros . Así podría seguir .

PD , si se preocupan nuestros políticos por la salud, y por esta pandemia, además de hacer medidas restrictivas, porque no impulsan y concientizan al pueblo , medidas saludables como alimentación, actividad física, usos de plantas medicinales, vitaminas y demás productos que puedan colaborar a la prevención y tratamiento del covid y otras patologías prevalentes.

Intentare hacerlo en otras publicaciones, esta fue de descargo y reflexion