Recordar que Manuel Belgrano se dedicó al periodismo y fue director del “Correo de Comercio”, donde difundió éticamente ideales y verdades. Asimismo, defendió la libertad de expresión y la libertad de prensa.

En el “Correo de Comercio” N° 24, 11 de agosto de 1810, expresó que: “Solo pueden oponerse a la libertad de la prensa los que gusten mandar despóticamente y que aunque se conozca no se les pueda decir; o los que sean tontos que no conociendo los males del gobierno, no sufren los tormentos de los que los conocen, y no los pueden remediar por falta de autoridad; o los muy tímidos que se asustan con el coco de la libertad, porque es una cosa nueva, que hasta ahora no han visto en su fuerza.”