De los agitados días del juicio queda una imagen nítida: la de Iribarren muy bien vestido, prolijo, con una libreta pequeña y una lapicera, anotando todo lo que se decía sin emitir una palabra.

“En la etapa de instrucción él confesó los crímenes, pero después se arrepintió y planteó que le habían armado la causa”, apunta Paulo Kablan, periodista que siguió el caso desde el inicio y acaba de retomarlo con un podcast en Rock & Pop, en el que sostiene que la salida de Iribarren de prisión debería ser a corto plazo.

El carnicero de Giles

Hace más de 25 años el homicida estaba en la tapa de los diarios y en los noticieros de radio y televisión. Y su secuencia mortal inspiró a Los Fabulosos Cadillacs, que en el disco Fabulosos Calavera, de 1997, publicaron la canción El carnicero de Giles, “un experimento”, “dos temas en uno”, firmado por la dupla Flavio Cianciarulo-Vicentico.

“Olor a almizcle/ el joven lame el cristo de la calavera/ sueño malo, ojos verdes/ masacre de San Andrés de Giles”, canta Flavio. Y luego se suma Vicentico: “Estoy soñando que llega mi muerte/ estoy soñando que veo la suerte/ los vecinos salen a saludarme/ yo los abrazo y ellos laten muy fuerte”.

“Escribí esta canción para Fabulosos Calavera. En lo musical estaba buscando fuera de las fronteras de los Cadillacs, y por esos días escuchaba mucho a la banda neoyorquina Naked City. De mi parte, hay mucho de ellos en la composición de Fabulosos Calavera. Pero en cuanto a la lírica, habrá que decir que siempre fui muy lector y en esa época me obsesionaban los asesinos en serie”, le contó Cianciarulo a La Nación.

“Estaba leyendo la historia del Petiso orejudo, serial killer argento, y apareció en un diario una reseña policial que hablaba del caso de un muchacho que había matado a su familia en San Andrés de Giles. La letra no se refiere exactamente a eso, no narra el episodio, sino que es una versión más abstracta… Me acuerdo que Crónica tituló ‘El carnicero de Giles’ y yo lo relacioné enseguida con lo de Barreda, el dentista de La Plata que también había asesinado a su esposa e hijas. Me pareció un personaje increíble para una canción”.

En el ranking de presos más antiguos del Servicio Penitenciario Bonaerense, Iribarren ocupa el sexto lugar. El primero es Robledo Puch: el Ángel de la muerte fue detenido en febrero de 1972. Lo sigue Víctor Reinaga, que lleva 32 años detenido por un homicidio agravado ocurrido en Morón en 1989.

En Gorina, según aporta la misma fuente judicial, el Carnicero “se lleva muy bien con sus compañeros y sus custodios, que lo consideran alguien introvertido y culto”.

Su régimen es semiabierto: “hay alambres en lugar de muros”. Y el detenido “puede salir a recorrer el campo”.

¿A qué se dedica? “Además de estudiar abogacía, como Gorina es una unidad de producción agrícola, todas las mañanas trabaja en el criadero de chanchos y en la huerta. Tres veces al mes también recibe la visita de su esposa”.

Iribarren quiere salir, recuperar rutinas de la vida en libertad. A los 55 años no sería el primero en reinsertarse en la sociedad. Hay casos… Como el de Miguel Gobia, de Saladillo, también conocido como ”El asesino serial de las noches de tormenta”… Según versiones, cuando lo liberaron en la Navidad de 2010, después de haber cumplido una condena de más de 12 años, empezó a trabajar como remisero en el Gran Buenos Aires.

No todos lo ven tan sencillo. “Aunque ya pasaron más de 25 años, los gilenses no olvidan lo que hizo Iribarren. En su momento, cuando se conocieron los crímenes, algunos vecinos lo querían linchar… Es más, en uno de los traslados un policía se disfrazó con su ropa para hacerse pasar por él y evitar que lo agredieran. Y en esa época no había tantos casos de justicia por mano propia. Hoy le tirarían piedras, le prenderían fuego la casa…”, analiza alguien que forma parte de las fuerzas de seguridad de la zona.

Pero concluye, razonable: “Igual, si sale de la cárcel es porque cumplió su condena. Y tiene derecho a moverse por la calle sin problemas”.

“Iribarren no va a salir nunca más de la cárcel. Es el segundo Robledo Puch. Por su perfil psicológico puede volver a matar”, arriesga Germán Intilángelo, de 52 años, periodista de trayectoria en San Andrés de Giles que actualmente conduce el programa La escalera por FM Mundo en esa ciudad.

“En 1995, para Radio Vall, yo di la primicia de la detención del Carnicero. Y a partir de ahí se descubrió toda la historia”, agrega, con voz clara y a buen ritmo, como si estuviera saliendo al aire por su ciclo de radio. “Después me tocó cubrir el juicio. Me acuerdo del día de la sentencia, en Mercedes, en 2002. La coartada de Iribarren era que a sus padres y hermanos los había matado la mafia. Pero la Justicia comprobó que el responsable había sido él”.

Al repasar una posible teoría sobre el móvil de la masacre, comenta: “Algunos dijeron que fue por dinero, que Iribarren se deshizo de ellos para quedarse con la casa de Tuyutí… Pero mi idea es que en la familia había relaciones raras. Y a él lo afectó mucho. Con el tiempo, ya se sabe, mató a su tía. Y lo hizo para que lo descubrieran. No soportaba más el peso de los crímenes anteriores… Si la mujer estaba enferma y le quedaban 20 días de vida… Además, para él su tía era sagrada, y lo mismo significaba él para ella. Esa tía lo había alojado en su casa cuando Iribarren se separó de su ex mujer. Es más, estoy convencido de que la tía sabía lo que había hecho Iribarren con el resto de la familia. Y fue su encubridora”.

Mucho se especuló de cómo hizo Iribarren para sostener durante nueve años la mentira de que sus padres y hermanos habían viajado a otro país. Intilángelo lo argumenta así: “Es un mitómano increíble. Un gran fabulador. Escribía cartas haciéndose pasar por sus parientes, por su padre, por su madre… Las mandaba a su dirección y se las mostraba a los vecinos. O desaparecía durante 20 días y después decía que se había ido a Paraguay a ver a su familia”.

El periodista conoce a Iribarren desde hace décadas. “Él fue al colegio industrial, al ENET Número 1, y yo fui al Fray Mamerto Esquiú, perito mercantil. Pero en Giles nos conocemos todos. Antes de que lo trasladaran a Melchor Romero lo entrevisté en la cárcel de Mercedes. Y tiempo después tuve la chance de volver a hablar con él, pero ya no quise para no afectar a sus hijos, que son un amor, el amor que les dio su madre…”, explica.

-¿Iribarren mantiene contacto con amigos del colegio?

- No. Era muy parco, poco sociable. Se aislaba. Una persona rara por donde lo mires… Y hace cinco o seis años se había puesto denso por Facebook con algunas vecinas de Giles”.

Intilángelo también sabe qué pasó con el campo de Tuyutí, donde los cadáveres aparecieron ”boca arriba y con las manos cruzadas”. ”Lo heredaron los hijos de Iribarren, y ellos lo arrendaban… En la casa donde vivía la tía se instaló la ex mujer del Carnicero”.

En San Andrés de Giles cuentan con cierto orgullo que es el lugar donde vivía Héctor Cámpora cuando fue elegido presidente de la Argentina en 1973 (el dirigente peronista había nacido en Mercedes). Es un pueblo en el que abunda la calma, sin el vértigo de las grandes ciudades.

